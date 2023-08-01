Balıkesir'de Su Terfi İstasyonunda Meydana Gelen Kaza Sonucu 2 İşçi Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde su terfi istasyonundaki arızayı tamir etmek için girdikleri kuyuda zehirlenip, hayatlarını kaybeden Mustafa Karakoç (40) ve Ceyhun Balcı (35) için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) binası önünde tören düzenlendi. Karakoç'un annesi Semra Karakoç oğlunun tabutuna sarılıp, 'Mustafa'mı getirin' diyerek gözyaşı döktü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, dün saat 15.30 sıralarında Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonundaki pompa arızasına müdahale için bölgeye gitti. Kuyuya giren işçilerden haber alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan 3 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı kurtarılamadı. Mehmet Neşeli'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maske takmadan kuyuya indikleri öğrenilen işçilerin, ilk belirlemelere göre metan gazı nedeniyle zehirlendiği bildirildi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Bu meydana bu şekilde gelmeyi sevmiyoruz. İnsanın nutku tutuluyor. BASKİ'nin 2014 yılında kurulmasından itibaren birçok arkadaşımız bu millete, belediyeye, şehrimize hizmet ederken kaza sonucu, dikkatsizlik sonucu çevresindeki herkesi ve bizleri üzdü. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu acıyı dindirecek hiçbir şey yok. Aileler, artık bizim ailemiz olduğunu, tüm BASKİ çalışanları, büyükşehir belediye çalışanları olarak hep beraber o yarayı saracağız. Doğunca ölüm senedi imzalanıyor. 'Allah sıralı ölüm versin' diye bir duamız var. Çok üzüldük. Tüm BASKİ çalışanlarımızın, şehrimizin, tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.