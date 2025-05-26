Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
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Balıkesir Karesi'de 59 yaşındaki bir kadın, evinin kömürlüğünde ölü bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki ifadesinde, gürültü yaptığı için evden çıkmasını istediği kiracısını başına balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü ardından da eşi ile cesedini kömürlüğe taşıdıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan çift, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de emniyet ekipleri, 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın, Karaesi ilçesine bağlı 1. Sakarya Mahallesi'ndeki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Balıkesir'de Kiracı Cinayeti: Ev Sahibi, Gürültü Nedeniyle Kiracısını Öldürdü

CESEDİ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen Kurtman'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de Kiracı Cinayeti: Ev Sahibi, Gürültü Nedeniyle Kiracısını Öldürdü

BALTA VE SOPA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm." dedi.

Balıkesir'de Kiracı Cinayeti: Ev Sahibi, Gürültü Nedeniyle Kiracısını Öldürdü

EŞİ İLE BİRLİKTE TAŞIDI

Çakar, ifadesinin devamında şunları söyledi: "Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi. Çakar'ın ifadesi üzerine polis, eşi Cemile Çakır'ı da gözaltına aldı.

Balıkesir'de Kiracı Cinayeti: Ev Sahibi, Gürültü Nedeniyle Kiracısını Öldürdü

TUTUKLANDILAR

Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de Kiracı Cinayeti: Ev Sahibi, Gürültü Nedeniyle Kiracısını Öldürdü

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Gülseren Kurtman'ın olayın ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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