Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

Balıkesir'de emniyet ekipleri, 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın, Karaesi ilçesine bağlı 1. Sakarya Mahallesi'ndeki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

CESEDİ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen Kurtman'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

BALTA VE SOPA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm." dedi.

EŞİ İLE BİRLİKTE TAŞIDI

Çakar, ifadesinin devamında şunları söyledi: "Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi. Çakar'ın ifadesi üzerine polis, eşi Cemile Çakır'ı da gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Gülseren Kurtman'ın olayın ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.