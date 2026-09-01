Astsubaylardan Sancak Devir Teslim Töreni

Balıkesir'de, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında öğrenim gören 22. dönem 2. sınıf öğrencilerinin diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Balıkesir General Kemal Kışlası'ndaki 19 Mayıs 100. Yıl Tören Alanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajının okunmasının ardından günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, dönem birincisi Mushap Bolelli'nin konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde güvenlik ortamının hızla değiştiğini ve tehditlerin çeşitlendiğini dile getirdi.

Gelişen teknolojinin muharebe sahasını her geçen gün yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Tokel, şunları kaydetti:

"Geleceğin muharebe ortamına hazırlık çalışmalarımızı insansız sistemler, uzun menzilli ateş gücü hava savunma sistemi, beka tedbirleri olarak dört temel üzerine önceliklendirmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda bu alanlardaki imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli değiştiriyor, milyonlarca kamikaze dron hedefiyle insansız sistemler alanındaki gücümüzü daha da ileriye taşıyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki milli teknolojimiz artık bizlere milyonları ifade edecek gücü kazandırmıştır."

Tokel, bunun yanında birliklerin ve kritik sistemlerin korunmasının en az ateş gücü kadar önem taşıdığını belirterek, "Öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayın, harekat alanındaki gelişmeleri yakından takip edin. Bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştirin. Kendinizi yalnızca bugünün görevlerine değil, geleceğin harekat ortamının ihtiyaçlarına da hazırlayın. Hangi görev olursa olsun doğruluktan ve özveriyle çalışmaktan vazgeçmeyin." ifadesini kullandı.

"Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise okullarda en modern savaş gelişmelerini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Afyoncu, Kara Kuvvetlerinde dron eğitim merkezleri ve İHA laboratuvarları kurarak gençleri modern savaş usullerine göre yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başta BAYKAR olmak üzere birçok firmamız bize destek oluyor. Selçuk Bayraktar başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle bugün İHA sınıfında dünyanın en modern eğitim merkezlerini okullarımızda kurmaya başardık. Genç astsubaylarımız üç şeyi unutmayınız. Anne ve babanızın her zaman hayır duasını alın. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın. Her zaman milletin seçtiği sivil mülki idarenin emrinde olun. Bu üçüne dikkat ettiğiniz zaman Türkiye mazlumların sesi olacaktır ve Türklük de ebediyete kadar yaşayacaktır."

Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren astsubay çavuşlara, misafir askeri personele ve diğer astsubay çavuşlara diplomaları verildi, sancak devir teslimi gerçekleştirildi.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Milli Savunma Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Talat Canbolat, Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Kara Kuvvetleri Personel ve Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Tarık Çetin, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve öğrenci aileleri katıldı.

Kaynak: AA