Balıkesir'de kuraklığa karşı yağmur duası!

Son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanan Sındırgı ilçesinde Çaygören barajının yüzde 20 seviyesine düşmesi ile birlikte barajın dolması ve yağmurun yağması umudu ile kurban kesildi, dualar edildi.

YÜZDE 50 OLMALIYDI, YÜZDE 20'DE KALDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nda yağan karlarla birlikte yaklaşık 30 milyon metreküp su oldu. Mevsim normaline göre yüzde 50 seviyesini geçmesi gereken barajdaki su seviyesinin yüzde 20 oranında olması nedeniyle, köylerde ve merkezde yağmur duasına çıkıldı.

KURBANLAR DEPREMZEDELERE PAY EDİLDİ

Sındırgı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından planlanan yağmur duası ve kurban kesimi Çaygören barajının kıyısında yapıldı. Kesilen kurbanlar ilçedeki evlerde ağırlanan afetzede vatandaşlara pay edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sami Türkel, imamlar, Çaygören Mahalle Muhtarı Birol Keskin, mahalle sakinleri katılımı ile Çaygören Barajı kenarında Kuran-ı Kerim okundu, kurban kesildi ve yağmur duası edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Tüm muhtar ve vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Kuraklıkla, yağışsızlıkla karşı karşıyayız. Şuanda Çaygören barajının kenarındayız Sındırgıda. 5 ilçenin sulaması yapıldığı bir baraj burası üstünde elektrik santrali var. Ama şuanda gördüğümüz fotoğraf barajın ancak yüzde 20'si dolu. Geçen yıl zaten yüzde 10 seviyesine inmişti. Bu sene ise ancak yüzde 10 üzerine eklendi. İnşallah bu saatten sonra Mart ayındayız ne kadar yağmur yağar ne kadar kar yağar bilemiyoruz ama ciddi bir kuraklık, tehdit altındayız. Rabbim İnşallah bereketini arttırsın diyerek bugün Sındırgıda, Cuma gününde müftülüğümüzle birlikte kurbanlar kestik, dualar ettik. Rabbim sen yağmur vermezsen bize yağmur verecek yok diyerek Rabbime yalvardık. İnşallah bizim dualarımızı karşılıksız bırakmaz ve bereketini bol bol topraklarımıza verir" dedi.

"İNŞALLAH ALLAH KABUL EYLER"

Çaygören muhtarı Birol Kesgin ise " Kurak bir mevsim geçirdiğimizden dolayı barajımın suyu yüzde 20 seviyelerinde. İnşallah dualarımız kabul olur, yağmurlar yağar ve barajımızda dolar. Belediye başkanımız, sayın müftümüz ve Çaygören halkı olarak yağmur duamızı yaptık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eyler" dedi.