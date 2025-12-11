Haberler

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 3.9 ve 3.7 şiddetindeki depremlerin ardından bugün saat 10:06'da 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Bursa, İzmir ve Çanakkale gibi birçok ilde hissedildi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem 6.97 kilometre derinlikte kaydedildi ve Bursa, İzmir ve Çanakkale gibi çevre illerde hissedildi.
  • Sındırgı ilçesi daha önce 27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 'afet bölgesi' ilan edilmişti.

27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "afet bölgesi" ilan edilmişti. İlçede korkutan bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre; saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı; başta Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Bölgede şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

DÜN PEŞ PEŞE 2 DEPREM YAŞANDI

Öte yandan; Sındırgı'da dün de 2 korkutan deprem yaşandı. Saat 16:18'de peş peşe yaşananların şiddeti 3.9 ve 3.7 olarak açıklandı. Adeta deprem fırtınası yaşanan bölge diken üstünde.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcorci:

sındırgıdaki binalar artık yorgun, orasının başka bir bölgeye taşınması gerekiyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
