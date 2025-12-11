Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "afet bölgesi" ilan edilmişti. İlçede korkutan bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre; saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı; başta Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Bölgede şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

DÜN PEŞ PEŞE 2 DEPREM YAŞANDI

Öte yandan; Sındırgı'da dün de 2 korkutan deprem yaşandı. Saat 16:18'de peş peşe yaşananların şiddeti 3.9 ve 3.7 olarak açıklandı. Adeta deprem fırtınası yaşanan bölge diken üstünde.