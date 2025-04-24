Balıkesir'de 23 Nisan Gösterisine Mülkiye Müfettişi Görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri nedeniyle mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlık açıklamasında, gösterinin genel ahlaki değerlerle bağdaşmadığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel