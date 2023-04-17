Üye Girişi
Haberi Paylaş
Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 insan kaçakçısı tarafından Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi alındı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda, 13 sentetik hap, 0,78 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 insan kaçakçısının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title