Balıkesir BŞB Marmaris'teki yangında zarar gören hayvanları tedavi edecek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yabani ve sokak hayvanlarının tedavisi için bölgeye üç araçtan oluşan ekip gönderdi. Orman yangınında zarar gören hayvanlara olay yerinde müdahale etmek için içerisinde teşhis ve tedavinin yapıldığı Vetbüs ile hizmete yeni alınan hasta ve yaralı hayvan nakil aracı Vetbülansın bulunduğu ekipte ayrıca hayvanların beslenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından yangın bölgesine uğurlanan ekip hayvanların tedavilerinin yanı sıra beslenmelerine ilişkin görev yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtemel bir afet durumunda belediye görevlilerinin her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

Oğuzhan Erçel: "Zarar gören hayvanlara destek olmaya çalışacağız"

Uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görev yapan Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, "Üzücü bir şekilde Marmaris bölgesinde meydana gelen bir yangınla karşı karşıyayız. Bu noktada sahadan aldığımız bilgiler noktasında çok fazla doğal yaşam alanındaki hayvanların zarar gördüğünü, zehirlendiğini ve yaralandığını duyduk ve buna üzüldük. Sağ olsun Yücel Yılmaz'ın talimatıyla tüm araçlarımızı seferber ederek ekibimizle birlikte inşallah Marmaris'e doğru yola çıkacağız. Orada elimizden geldiğinde hayvanlara tüm imkanlarımızla destek olmaya çalışacağız. Ambulansımızın içerisinde tam donanımlı bir şekilde monterizasyon sisteminden EKG sistemine kadar var. Diğer Vetbüs aracımızda daha merkezde sabit bir hastane pozisyonu şeklinde görev alacak. Diğer aracımız da orada besleme çalışması yapacak. Çünkü yangın durumlarında maalesef bu hayvanlar yemek bulmakta güçlük çekiyor. Bu noktada besleme aracımızla da o noktadaki hayvanlara beslenmesine destek sağlamayı planlıyoruz. Ekibimizde toplamda dört teknik personel, üç bakıcı arkadaşımızla beraber görev alacağız" diye konuştu. Ekipte yer alan Vetbüs ve Vetambulans hakkında da bilgiler veren Erçel, "Marmaris'teki yangında görev alacak ambulansımız daha çok acil müdahaleye göre tasarlandı. Vetbüsümüz ise daha çok hastane tarzında görev yapacak. Vetbüsümüz sabit olarak hastane olarak, ambulansımız da sahadaki yaralı ve hasta hayvanları Vetbüsümüze naklini sağlamakla görevli olacak" ifadelerini kullandı.

Serhat Meşe: "Vetbüs ve Vetambulans görev yapacak"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli Uzman Veteriner Hekim Serhat Meşe de yaptığı açıklamada, "Afet durumlarında bu aracı devreye sokma kararı aldık başkanımızın tamilatıyla. Mobil klinik aracı sabit kalması gerektiği için ambulans desteği olarak Vetbülansı tekrar tasarladık. Bu şekilde afet bölgesine giderek çevredeki tüm yaralanmış, zehirlenmiş, yanığa maruz kalmış yaban hayvanları ve sokak hayvanlarımızı bölgeden alarak tedavilerini yapacağız. Araziden aldığımız hayvanlara ambulansımızda ilk müdahalesinin ardından merkezi bölgede konuşlanacak vetbüs aracımıza getirerek tedavisine başlayıp, iyileştikten sonra da tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Her türlü afette desteğimiz tam"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Marmaris'te meydana gelen orman yangınında zarar gören hayvanların tedavileri için ekip gönderdiklerini ifade ederek, "Yangın son zamanlarda ülkemizin başına gelen önemli afetlerden bir tanesi ve sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bununla birlikte bütün illerin birbiriyle yardımlaşması gerekiyor. Biz yangın haberini aldığımız gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hemen harekete geçtik. Büyükşehir Belediyemiz her nerede bir yangın haberi alırsa talimatlı olarak arkadaşlarımız direk olay yerine doğru çıkıyorlar. İzmir'de deprem olduğunda çıktıkları gibi veya sel felaketi olduğunda ilk önce öncü olarak iki müfrezemiz hemen yola çıkıyor. Eğer ihtiyaç olmazlarsa aklımızda kalacağımıza masrafımız olsun deyip geri dönüyorlar. Ama bu tür uzayan hadiseler olduğunda orada tam teşekküllü ekiplerin sayısı ne kadar fazlaysa tabi hasar da o kadar az olur diye düşünüyoruz. İtfaiyelerimiz hemen gitti, ekskavatörlerimizi gönderdik. Fakat baktık ki bu yangın biraz daha uzun sürecek, Zehirlenen hayvanlarımız çok fazla, vahşi ortamda yaşayan yaban hayvanlarımızda yanmalar oluyor, zehirlenmeler oluyor. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye bizim gezici hastanemiz var ve onlardan birini gönderiyoruz. Ayrıca bir tane hayvan ambulansımızı gönderiyoruz. Teknik ekip arkadaşlarımız orada hayvan severlerle birlikte bu can dostlarımıza, yaban hayata destek olmak için gönderiyoruz. Arkadaşlarımız oldukça tecrübeli. Çünkü Balıkesir'in yüzde 48'i orman ve her zaman orman yangını olma ihtimali olan bir yer. Hem itfaiye ekiplerimiz hem çevre koruma daire başkanlığındaki veteriner arkadaşlarımız orada fiili olarak yangın bitinceye kadar hazır teyakkuzda görev halinde olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.