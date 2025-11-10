Haberler

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak bölgede 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntı, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
  • Deprem 9,64 kilometre derinlikte oluştu ve çevre illerde hissedildi.
  • 10 Ağustos'tan bu yana bölgede yaklaşık 15 bin artçı deprem meydana geldi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, Balıkesir'den de korkutan haberler geliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bitmek bilmediği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9,64 kilometre derinlikte oluştu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan, deprem başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

VALİ USTAOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

15 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ, İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İlk 6.1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı. Peş peşe depremlerin ardından Sındırgı afet bölgesi ilan edilmişti.

VATANDAŞLAR GÜNLÜK YAŞAMA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ise vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

AFAD'DAN "DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON" TOPLANTISI

AFAD tarafından 27 Ekim'de gerçekleşen sarsıntının ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Umut Halavart
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

