Bakü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Bayrağı'yla Renklendi
Azerbaycan'ın Bakü şehir merkezindeki Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren bir görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari simgeleri arasında yer alan Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.

Gece boyunca Türk bayrağının ay yıldızlı silüeti, Haydar Aliyev Merkezi'nin kıvrımlı dış cephesine ve Olimpiyat Stadyumu'nun LED aydınlatmalarına yansıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Bakü semalarında görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Haydar Aliyev Merkezi'nin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Kardeş Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Haydar Aliyev Merkezi'nde Türk bayrağının dalgalandırılması, kardeşliğimizin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Azerbaycan halkı ve Bakü sakinleri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olan bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
