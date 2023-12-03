Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İBB Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı

Erdi DEMİR / İSTANBUL, İBB için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız. ve ittifaksız, İstanbul'u kazanacağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na iki gün önce başvurarak İBB Başkanlığı'na aday adayı olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, partililerle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Konuşmasına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak başlayan Kerimoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesine, sosyal medya trolleri aracılığıyla haksız eleştirilere ve kaybettiğimiz seçimlerin sorumluluğunu tek başına ona yıkanlarda sevgi göstermeyen, saygı göstermeyen, vefa göstermeyen ve ilk fırsatta ceketinin içinde sakladığı hançeri sırtına vuran o vefasız o kalpsiz, o yüreksiz insanlarda, engel onlarda" dedi.

"NEDİR BUNUN TEK ADAMLIĞI"

İBB Başkan aday adaylığı için başvurduğunu başvurusunun ardından "Neden İBB Başkanlığı için aday oluyorsun" şeklinde eleştirenler olduğunu ifade eden Kerimoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı için bile en sade üyenin bile aday olma hakkı varken neden İBB Başkanlığına adaylık başvurusu yapmak ağır eleştirilere ve sosyal medya lincine neden oluyor. Soruyorum; nedir bu Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki kutsiyet, nedir bunun tek adamlığı, nedir bu kendisinden başkasının adaylığına karşı çıkan tutum ve tavır?!" diye konuştu.

ÖN SEÇİM VURGUSU YAPTI

Parti iç tüzüğüne dayanarak ön seçim istediklerini vurgulayan Kerimoğlu, "Kaldı ki bugün görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının zaten başarıları var ise, zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse, kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle kucaklaşmak yerine önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi beşli çetelerle kucaklaştıysa, eğer seninkini, heyecanını, örgütüne sarılmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa Cumhuriyet Halk Partili yoksulları, emekçileri, İBB'de işe alıyorum diye çöpe aldığı, yazın sıcağında, otopark bekçiliğine yolladıysa ama onun yerine AKP'li MHP'yi İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür, üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPACAKSAK HALKLA YAPACAĞIZ"

Kerimoğlu, "Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan CHP olarak seçim kazanacağız. Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona bir takım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz. İttifakı yapacaksak halkla yapacağız" dedi. Bülent Kerimoğlu, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız. ve ittifaksız, İstanbul'u kazanacağız" şeklinde konuştu. Ön seçim istediklerini bir kez daha vurgulayan Kerimoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisini İstanbul'da ve Türkiye'de hep birlikte iktidar yapmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.