Bakımı kolay güneş enerjisi panellerinin verimliliği düzenli yıkamayla artıyor

Türkiye'de ve dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşan güneş enerjisi panelleri kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, panellerin bakımının kolay, ömrünün uzun olduğunu, düzenli yıkamanın ise panellerin verimliliğini artırdığını ifade etti.

Meskenlerde veya tarla, bahçe sulamada kullanmanın mümkün olduğu uzun ömürlü güneş panellerine ilgi artıyor.

Güneş enerjisi santralleri yatırım masrafını kısa sürede amorti etmesinin yanında, bakımının kolay olmasıyla da kullanıcılara cazip geliyor.

Enerji panelleri kuran bir firmada yönetici olarak çalışan Mustafa Gülsefa, AA muhabirine sistemin dayanıklılık süresi, yatırım maliyeti ve bakımı gibi konularda bilgi verdi.

Çiftçilerle görüşmeler yaparak onların ihtiyacına yönelik sulama amaçlı sistemler kurduklarını anlatan Gülsefa, "Evlerde ve iş yerlerinde mahsuplaşma var ama çiftçilerimizde henüz mahsuplaşma yok. Onlara mahsuplaşma gelirse üretilen enerjinin fazlası şebekeye basılarak hem ülkeye bir enerji kazandıracak hem de çiftçimize bir katma değeri olacak. Çiftçimizin girdilerini düşünürsek bu da maliyetlerini etkileyecek." dedi.

Kurulan sistemlerin uzun süreli bir bakım onarım ihtiyacı olmadığını ifade eden Gülsefa, "Şimdiye kadar kurduğumuz sistemlerde çiftçinin ihtiyacını kesecek bir arıza meydana gelmedi. Çok bakım gerektiren bir sistem değil. Kuruyorsunuz 25 yıl arkanıza dönüp bakmadan sistemi çalıştırabiliyorsunuz" diye konuştu.

"Çiftçi burayı verimli kullandığı sürece 2-2,5 yılda yatırım masrafını çıkarıyor"

Gülsefa, güneş enerjisi panellerinin yatırım maliyeti konusunda ihtiyaçlara göre belirleme yapıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Çiftçiler için arazi baz alınmıyor. Sulama için kullandığı kuyu, gölet gibi yerlerden ne kadarlık su çekmek istediğine bağlı. Dalgıç pompalar var, bunlar için ihtiyacı olan enerjiyi önce tespit ediyoruz. Ona göre sistem kuruyoruz. 10 kilovatlık bir sistemle 600 dekar alanı rahatlıkla, gündüz güneş gördüğü sürece sulayabilir. Eğer şebekesi varsa sistem otomatik şebekeye alır, sabah da güneş enerjisine geçer. 100 kilovatlık bir sistemin yatırım maliyeti 1 milyon liranın üzerinde. Çiftçi burayı verimli kullandığı sürece 2-2,5 yılda yatırım masrafını çıkarıyor.

Türkiye genelinde evlerin sözleşme gücü 5 kilovatlık, bu sistemin 70-80 bin lira gibi bir maliyeti var. Bunu da 4 yılda amorti edebiliyor. Evlerde mahsuplaşma var, kullandığınızın fazlasını şebekeye basarak bağlı olduğunuz elektrik şebekesine satışını yapıyorsunuz. Ay sonunda kullandığınızı ürettiğinizden düşerek mahsuplaşma yaparak işletme, fazlasını sizin hesabınıza yatırabilir."

Yenilenebilir enerjinin gelecek nesiller için de hayati olduğuna işaret eden Gülsefa, bunun yanı sıra tarım girdilerini düşürmesinin de ayrı bir önemi olduğunu aktardı.

"Yıkama sonunda yüzde 10'luk enerji verimliliğinde bir artış sağlayabiliyoruz"

Güneş paneli temizliği yapan enerji teknisyeni Ferhat Türkoğlu ise güneş enerjisi panellerinin yıkanması ve bakımları hakkında değerlendirme yaparak, çalışmalara 4. ya da 5. ayda başladıklarını ve 11. aya kadar yıkama işlemi yaptıklarını bildirdi.

Yıkamayı arıtılmış suyla yaptıklarını vurgulayan Türkoğlu, "Coğrafi olarak Konya Karapınar'da yıkama sonunda yüzde 10'luk enerji verimliliğinde bir artış sağlayabiliyoruz. Ama diğer farklı ilçelerde örneğin Beyşehir'de yüzde 5-6-7 gibi bir artış sağlamaktayız. Burası tarım alanı olduğu için paneller daha çok toza maruz kalıyor. Böyle bölgeleri daha sık aralıklarla yıkayarak yüzde 10'a ulaşabiliyoruz. İki teknisyen robotla günde 1 megavatlık bir tesisin panellerini yıkayabiliyoruz. Aslında çok zordu ama robotik sayesinde çok kolaylaştı" diye konuştu.

Hasat mevsiminde daha çok toza maruz kaldıkları için panelleri yıkama aralığını sıklaştırdıklarını belirten Türkoğlu, "Panellerin yılda en az 2 kez yıkanması gerekiyor, yıkamak panel ömründen ziyade verimliliğini artıyor. Panellerin sadece tork bakımları vardır. Paneller yıkama ve tork bakımı dışında bakım istemez. Tork bakımı panelleri konstrüksiyon üzerine sabitleyen vidaların istenilen sıkılıkta sıkılmasıdır." diyerek sözlerini tamamladı.