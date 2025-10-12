Trabzon'da Sosyal Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünya takdir ediyor ve diyor ki ' Türkiye deprem bölgesinde adeta bir destan yazıyor.' Evet destan yazıyoruz. Çünkü biz deprem bölgesinde saatte 23, günde tam 550 yuvayı milletimize kazandırıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda Trabzon Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'un dört bir yanındaki onlarca eseri milletle buluşturduklarını söyledi.

Trabzon'un Karadeniz'in incisi, Anadolu'nun da gözbebeği olduğunu belirten Kurum, "Şanlı tarihiyle mazimizin gururu, yarınlarımızın umududur. Güzeller güzeli Trabzonmuzundan elimizi bir an bile çekmiyor, sizlerle her fırsatta buluşuyor, hasretle kucaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, bir süre önce Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı için çok önemli adımlar attıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şehrimizin yine 6'ncı millet bahçesinin açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Şimdiye kadar altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar tam 92 milyar liralık yatırımımızı alnımızın akıyla tamamladık. Hemşerilerimize 11 bin yeni yuva kazandırdık. Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzonumuzun dört bir yanını millet bahçeleri ile donattık. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni yatırımlarla Türkiye Yüzyılı'nın kalbi Trabzonumuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz."

"Sosyal konutta bir devrim sürecini başlatacağız"

Türkiye'nin dış politikadan savunma sanayisine, sağlık sisteminden sosyal devlet hizmetlerine kadar örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye bir yandan evi olmayan vatandaşımız kalmasın diyerek sosyal devlet anlayışına yeni boyutlar kazandırırken diğer taraftan deprem bölgesini en yüksek hızla ayağa kaldırıyor. Tüm dünya takdir ediyor ve diyor ki 'Türkiye deprem bölgesinde adeta bir destan yazıyor.' Evet destan yazıyoruz. Çünkü biz deprem bölgesinde saatte 23, günde tam 550 yuvayı milletimize kazandırıyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar konutlarımızın tamamını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ama tek bir an bile yerimizde saymayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği yeni 500 bin sosyal konut projesiyle adeta sosyal konutta bir devrim sürecini başlatacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise katılımcılara teşekkürlerini ileterek, "Bugün Cumhurbaşkanımızın Trabzon'umuza, size müjdeleri olacak. Onları birlikte dinleyeceğiz inşallah. Hayırlı ve mübarek olsun. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.