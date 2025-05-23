Bakan Yumaklı: Yapay zeka, orman yangınlarıyla daha etkili mücadele imkanı tanıyor / Haber eklendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik gelişmelerden yararlanıyoruz. Artık yapay zeka temelli yazılım ve uygulamaları kullanmaya başladık. İnsansız, akıllı kuleler başta olmak üzere, Yangın Karar Destek Sistemi gibi pek çok işlemi bir arada yürüten sistemler, bizlere yangınlarla daha etkili mücadele imkanı tanıyor" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen 'AI Tomorrow Summit 2025' programında konuştu. Bakan Yumaklı, yapay zekayı sadece bilişim sektörünü ilgilendiren bir konu olarak görmediklerini belirterek, "Başta tarım sektörü olmak üzere, dünyanın geleceğini şekillendirecek bir parçası olması hasebiyle, yapay zekanın en önemli konulardan olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın geldiği noktayı analiz ettiğimizde, bilim ve teknolojinin her alana sirayet ettiğini görüyoruz. Çünkü küresel alanda önemli roller kapmak bunu zorunlu kılıyor. Son 23 yıllık dönemi, tarım ve orman gözüyle şöyle bir analiz ettiğimizde durumu daha net ortaya koyabiliriz. 2002 yılında ülke nüfusumuz 67 milyon kişiydi. Şimdi bu rakam yüzde 28 artışla 86 milyon kişiye çıktı. Ülkemize gelen turist sayısı ise aynı dönemde 5 kat artışla 62 milyona yükseldi. Türkiye'de kentleşme oranı da yüzde 77'lere ulaşmış durumda. Bu tablo, gıdaya olana ihtiyacı gözler önüne seriyor. Biz bu süreçte, teknolojiyi politikalarımıza entegre ederek, gıda arz güvenliğimiz için daha çok ürün üretmeye odaklandık" dedi.

'TARIM EN RİSKLİ SEKTÖRLER ARASINDA'

Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamanın yanı sıra 186 ülkeye 2 bin 200 çeşitten fazla tarım ve gıda ürününü ihraç ederek, yıllık 32,6 milyar dolarlık kaynak elde ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Dünya ile ticaret yapmanız için zamanın teknolojisini ve üretim sistemlerini, sektörünüzün altyapısına entegre etmeniz gerekiyor. Biz de kırsal kalkınma desteklerimizle bu süreci hızlandırdık. Ancak, ulusal ve uluslararası kuruluşların gelecek projeksiyonlarına baktığımızda, bugünden daha çok üretmemiz gerektiğini görüyoruz. Bunun yanında tarım sektörü en riskli sektörler arasında. Tarım sektörümüzü ve yaşamımızı etkileyen bu riskleri, biz 'yeni normal' olarak tanımlıyoruz. Ancak ülke olarak biz bu durumu sadece bir risk olarak değil, aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye; stratejik konumu, biyolojik çeşitliliği, üretim kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu küresel ihtiyacın çözüm ortağı olabilecek nadir ülkelerdendir. Dün, 'Tarım 4.0'da yakaladığımız başarıyı, bundan sonra 'Tarım 5.0'da sürdüreceğiz" diye konuştu.

'DİJİTALLEŞMEYİ ÖN PLANA ALDIK'

Tarım sektörü için yapılan Ar-Ge projelerine, 5 milyon liraya kadar destek sağladıklarını açıklayan Bakan Yumaklı, "Ülkemizin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için yenilikçi, kapsayıcı, sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir çalışmalara önem veriyoruz. Bu minvalde, 2007 yılında Ar-Ge Destek Programı'nı başlattık. Son 18 yıl içerisinde 2 bin 231 proje önerisi aldık. Projelerin, 483'ünü program kapsamında destekliyoruz. Tarımsal Ar-Ge'nin sacayağı olan kamu-üniversite-özel sektör iş birliğini geliştirmek için enstitülerimizde özel Ar-Ge ofisleri kurduk. Bakanlığımız bünyesinde 3'ü dijital tarım teknolojilerinin de araştırıldığı merkezler olmak üzere, 33 Ar-Ge İnovasyon Merkezi açtık. 15 adet Ar-Ge İnovasyon Merkezi daha kurmak için çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Anadolu coğrafyasının tüm bitkisel ve hayvansal genetik zenginliğini, tohum gen bankalarımızda saklıyoruz. Verimli, kaliteli; kuraklık, soğuğa ve hastalıklara toleranslı türler geliştiriyoruz. Çiftçilerimizin, bakanlığımızın sağladığı hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi ön plana aldık. Tarımda dijitalleşme, üretim planlamasını ve üretimi yönetme ve yönlendirme açısından büyük öneme sahip. Üretici acısından da verimli, ekonomik, düşük maliyetli ve sağlıklı üretimin yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tarım Cebimde' uygulaması hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı, "Uygulama 16 modülde vatandaşımıza hizmet veriyor. Uygulamayı 1 milyondan fazla kişi indirdi. Tarım Orman Akademisi Platformu ile Dijital Tarım Kütüphanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Otomatik Sulama Sistemleri'ni şu anda 3 ilde 45 bin dekar alanda aktif hale getirdik. Yüzde 40 su tasarrufu sağlıyoruz. 20 ilimizde daha bu sistemi yaygınlaştıracağız. Bu çalışmaların yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de teknolojik gelişmelerden yararlanıyoruz. Artık yapay zeka temelli yazılım ve uygulamaları kullanmaya başladık. İnsansız, akıllı kuleler başta olmak üzere Yangın Karar Destek Sistemi gibi pek çok işlemi bir arada yürüten sistemler, bizlere yangınlarla daha etkili mücadele imkanı tanıyor" diye konuştu.

Haber: Gizem CENGİL-Mikail KARAMAN/ANKARA,