Bakan Yumaklı: Yangınlarla Mücadelenin Stratejisi Şart

Bakan Yumaklı: "Yangınlarla mücadelenin bir savaştan hiçbir farkı yok"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınlarla mücadelenin bir savaştan hiçbir farkı yok. Stratejinizin olması gerekir. Yorulmak bilmeyen, acıkmak bilmeyen, size karşı her türlü üstünlüğü olan alevlerin yani düşmanınızın sizin tarafınızdan iyi tespit ve tanınması gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen orman yangılarıyla mücadelede kullanılacak '65 Arazöz ve 8 İlk Müdahale Aracı Orkut Teslim Töreni'ne katıldı. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, bugün envantere gireceklerle beraber arazöz sayısının bin 751, toplam kara aracı sayısının ise 5 bin 264'e ulaştığını bildirdi. Su atma kapasitesinin 2022'de 73 ton olduğunu belirten Yumaklı, 2024'te 430 tona çıktığını söyledi. Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopterden oluşan güçlü bir hava filosuyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Dünyada, orman yangınlarıyla mücadele alanında sadece yangın esnasında değil, öncesinde ve sonrasında da insansız hava aracı kullanan ikinci ülke olduk. 14 insansız hava aracıyla bu önemli bu yolda çok önemli bir güce sahip olduk" diye konuştu.

Türkiye'de orman alanlarının yüzde 0,09'u yandı

Yumaklı, son iki yılda Kanada'nın orman alanının yaklaşık yüzde 3,12'sinin, Yunanistan'ın orman alanlarının yüzde 1,37'sinin, Portekiz'in ise orman alanlarının yüzde 1,32'sinin yandığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin bu konudaki oranı yüzde 0,09. Başka ülkelere de örnek verebiliriz. Örneğin İspanya'da bu rakam yüzde 0,48. Yani saymış olduğum ülkelerin arasında en düşük orana ülkemiz sahip. Bunu yeterli bulmadığımızı da belirtmek istiyorum. Söz konusu oranı daha da düşürmek sıfıra yaklaştırmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"Yangınlarla mücadelenin bir savaştan hiçbir farkı yok"

Hem personel hem de makine ekipman profillerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her fırsatta dile getirdiğim bir hususun yine altını çizmek istiyorum. Yangınlarla mücadelenin bir savaştan hiçbir farkı yok. Stratejinizin olması gerekir. Yorulmak bilmeyen, acıkmak bilmeyen, size karşı her türlü üstünlüğü olan alevlerin yani düşmanınızın sizin tarafınızdan iyi tespit ve tanınması gerekir. Taktik geliştirmeniz buna göre oluşturmanız gerekir. Sadece hava gücümüz olsun başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyemezsiniz. Bunun aksini de sadece kara gücümüz olsun başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyemezsiniz."

"Türkiye'de mutlaka en üst seviyede bir alan durumuna geçeceğiz"

Bakan Yumaklı, personellerin bu ayın başından itibaren sahada köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe hatta illerin belli alanlarında vatandaşlarla bir araya gelerek orman yangınları konusunda algıda seçiciliği artırma adına çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Diyoruz ki, yangınların artmış olduğu ya da bulunduğumuz bölgede alevlerle mücadelenin olduğu bir dönemde eğer tam tekmil bütün araçlarımızla burada olmamızı istemiyorsanız şu anda hiçbir problemin olmadığı bugün de bizlere destek olun, yangınların çıkmamasını sağlayın hep birlikte bu imkanlarımızı yeşil vatanımızı daha da geliştirmek için kullanalım. Bu yönde hakikaten vatandaşlarımızın çok önemli desteği var. Bunu hissediyoruz. Bunu artırarak devam edeceğiz. Yangın sezonunun başlayacağını düşündüğümüz Mayıs ayının ortalarından itibaren artık Türkiye'de mutlaka en üst seviyede bir alarm durumuna geçeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza bizlere vermiş oldukları ve verecekleri destek için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.