Bakan Yumaklı: Ormanları Korumak Yalnızca Devletin Değil, 86 Milyonun Ortak Sorumluluğudur

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, yurttaşlara, "Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü ormanları korumak yalnızca devletin değil, 86 milyonun ortak sorumluluğudur" diye seslendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katıldı.

Bakan Yumaklı törende yaptıığı konuşmada, küresel iklim krizinin ve artan sıcaklıkların, orman yangını riskini ciddi şekilde artırdığına işaret ederek, meteorolojik verilerin tablonun ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Yumaklı, geçen yıl boyunca sıcaklık ortalamalarının neredeyse bütün aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğinin altığın çizerek, şöyle devam etti:

"2025 yılı, farklı veri setlerine göre, son 176 yılın en sıcak ikinci yılı olarak kayıtlara geçmiştir. Daha da dikkat çekici olan şudur; 2015–2025 arasındaki son 11 yıl, ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olmuştur. Bu tablo bize şunu göstermektedir: İklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil; kalıcı etkiler oluşturan yapısal bir dönüşümdür."

Geçtiğimiz yıl ciddi bir kuraklık tehdidi yaşamıştık. Bu yıl ise özellikle mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar, su kaynaklarımız açısından önemli bir rahatlama sağlamıştır. Ancak doğanın canlanması beraberinde başka riskleri de getirmiştir. Ot ve çalı formundaki bitki örtüsünün yoğun şekilde büyümesi, yaz aylarında kurumasıyla birlikte, ince yanıcı madde miktarını artıracaktır. Bu durum, yangınların daha kolay başlamasına ve çok daha hızlı yayılmasına neden olabilecektir."

"SAHAYA EN HIZLI MÜDAHALEYİ SAĞLAYACAK SİSTEMLERİ TERCİH EDİYORUZ"

Orman yangınlarıyla mücadelede hava ve kara gücüne ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada; hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz. Havada; 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile dünyanın sayılı hava filolarından birini oluşturduk. Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak, toplam 161 hava aracına ulaştık. Su atma kapasitemizi ise 462 tona çıkardık. Bizim coğrafyamızın şartları gereği, özellikle helikopterler; hızlı müdahale ve manevra kabiliyeti açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hava gücümüzü oluştururken, sahaya en hızlı ve en etkili müdahaleyi sağlayacak sistemleri tercih ediyoruz. Hava araçlarımızın suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız gölet ve havuz sayısını da 4 bin 852'ye yükselttik."

"14 İHA, 776 GÖZETLEME KULESİ, 388 KAMERA İLE 7/24 TAKİP EDİYORUZ"

Karada ise; bin 953 arazöz, 878 iş makinesi, 2 bin 766 ilk müdahale aracı olmak üzere, yaklaşık 5 bin 600 araçlık güçlü bir kara filosuna ulaştık. Ayrıca orman yollarımızın bakımını yapıyor, yeni yollar açıyor, müdahale sürelerini daha da aşağı çekiyoruz. Yangınla mücadelede erken tespit hayati önemdedir. Bu kapsamda; 14 İHA, 776 gözetleme kulesi, 388 kamera ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim: Bütün bu teknolojik imkanların da ötesinde, bizim en büyük gücümüz; insanımızdır. Fedakar orman çalışanlarımızdır. Gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimizdir. Gönüllülerimizdir. Duyarlılık gösteren vatandaşlarımızdır. Bu yıl orman kahramanı personel sayımızı 28 bine çıkardık. Gönüllü sayımız ise 138 bini aşmış durumda."

"YEŞİL VATAN SAVUNMASINA GÜÇ KATACAKLAR"

Orman yangını riskine karşı yurttaşları uyaran Yumaklı, şunları söyledi:

"2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'i maalesef insan kaynaklıdır. Bu nedenle buradan milletimize açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. En küçük bir ihmalkarlığın bile büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım. Şüpheli bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Çünkü ormanları korumak yalnızca devletin değil, 86 milyonun ortak sorumluluğudur."

Bugün görev yerlerine uğurlayacağımız 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatör; ülkemizin dört bir yanında Yeşil Vatan savunmasına güç katacaktır. Yeni araçlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeşil Vatanı korumak; sadece bugünü değil, geleceğimizi de korumaktır. Bu mücadele; çocuklarımıza bırakacağımız nefesin, suyun ve hayatın mücadelesidir. Bu vesileyle, Yeşil Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

KARACABEY: "HEDEFİMİZ 11 DAKİKAYI 10 DAKİKAYA DÜŞÜRMEK"

Orman Genel Müdürü Karacabey de konuşmasında ormanların gelecek nesillere emanet olduğunu vurguladı. Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak bu emaneti korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak için yılın her günü, günün her saati görevimizin başındayız. Çünkü bizler için ormanı korumak, vatanı korumaktan farklı değil. O yüzden ormanlarımıza biz Yeşil Vatan diyoruz. Yeşil Vatan'ı korumak ise insanımızı, tabiatımızı, geleceğimizi ve ortak hafızamızı korumak olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yangın anında zamanla yarıştıklarına işaret eden Karacabey, "Dakikaların, hatta saniyelerin bile büyük önem taşıdığı bir mücadeleden söz ediyoruz. O yüzden diyoruz ki; bizim yangınları haber alma süremiz 2 dakika, yangınlara ilk müdahaleyi yapma süremiz ise 11 dakika. Biz o 11 dakikayı Sayın Bakanımızın bize gösterdikleri hedef doğrultusunda 10 dakikaya ve daha altına düşürmek için de bütün arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İşte böyle anlarda sahadaki ekiplerimizin tecrübesi, koordinasyonu, cesareti ve kullandıkları araçların gücü de çok büyük önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından araçlar görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: ANKA