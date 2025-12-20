Bakan Yumaklı: Bugünden itibaren 81 ilde denetimlerimiz 31 Aralık'a kadar devam edecek

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Üye Buluşması'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugünden itibaren özellikle vatandaşımızın çok yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere 31 Aralık'a kadar bir program başlattık ve 31 Aralık'a kadar devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği(TÜRES) tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen üye buluşmaları programına katıldı. Dernek üyelerinin tanışması ve aralarında yapılabilecek ticarete zemin hazırlanması amacıyla düzenlenen programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül, TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile şirket yöneticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, TÜRES'in hikayesini anlatan tanıtım filmi ile devam etti.

'ÜLKEMİZDE BUGÜNE KADAR BİN 798 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ DURUMDA'

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gastronomi adı belki yabancı geliyor olabilir ama yalnızca bir sektör olmadığını, bir ülkenin kültürünü, kimliğini ve medeniyetinin en güçlü anlatımının olduğunu herhalde hepimizin kabul ettiği önemli bir gerçek olarak ortada. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çalışmalarımızda üç şeyi özellikle altını çizerek ifade ediyoruz ve bu çalışmalarımızı sektörlerle beraber gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bunlar markalaşma, gıda güvenilirliği ve israfla mücadele konusu. Markalaşma konusu, tarımsal ürünlerdeki markalaşmadan bahsedelim; sizlerin yaptığıyla vücut buluyor ama çiftçilerimizin emeklerini, alın terini korumak, onların ürünlerine değer katmak açısından son derece önemli ve kıymetli. Dolayısıyla bu zenginliği sadece bir üretim olarak görmüyoruz, bir değer olarak görüyoruz. Bunun için de markalaşma içinde coğrafi işaretlerin büyük önemi var. Bu konuda ülkemizde bugüne kadar bin 798 ürün coğrafi işaret almış durumda. Bunlardan 44 tanesi Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip. 41 tanesi için de çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak bu ürünlerin korunması, tanınması ve bir değere dönüşmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bunun için Coğrafi İşaretli Ürünlerde Markalaşma Çalıştay'ı oluşturduk. Herhangi bir tarımsal ürünün coğrafi işaret almış olması tek başına yetmez. Onu bir marka haline, bir değer haline dönüştürecek olanlar da sizlersiniz. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki bağı kuramadığımız zaman her iki tarafın da eksik olacağını bilmemiz gerekir. Malumunuz bir Çalıştay yapmıştık, bu Çalıştay'ın en önemli sonucu da 'Turuncu Etiket' olarak ortaya çıktı. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri arkadaşlarımız son noktaya getirmiş durumdalar. Bununla ilgili de yakın zamanda bir yasal düzenleme çıkarmış olacağız" dedi.

'GIDA GÜVENİLİRLİĞİ BİZLER İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim ' başlığımız gıda güvenilirliği. Bu konuda gıda güvenilirliği konusunun bizler için kırmızı çizgi olduğu konusunda her platformda, her fırsatta çok altını kalınca çizerek ifade ediyoruz. Ülkemizde her sene sizlerin işletmeleri başta olmak üzere 1 milyon 300 bin ortalamayla denetim yapıyoruz. İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, işini helalinden yapanla yapmayanı ayırt etmek için, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için bu denetimler zorunludur. 2025 yılında da 1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirildi. Bugünden itibaren özellikle vatandaşımızın çok yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere 31 Aralık'a kadar bir program başlattık, 31 Aralık'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ SADECE SÖZDE DEĞİL, UYGULAMADA DA HAREKETE GEÇİRİN'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sektörün kendi içerisinde bir otokontrol mekanizması kurarak çürük yumurtaları dışarı atacak bir metodolojiyi oluşturmasında biz bakanlık olarak varız. Bu konuda da TÜRES'in özellikle ayrı bir çalışma yapmasını Başkan'ımdan özellikle istirham ediyorum. Eğer yasal düzenleme gerekiyorsa biz buna varız. Ahilik kültürünü sadece sözde değil, lafta değil, uygulamada da harekete geçirin. Bunu en iyi yapabilecek kültüre de, kabiliyete de, tecrübeye de sizler sahipsiniz. Bizler de sizin hemen yanınızdayız. Ne gerekiyorsa yapalım. Eğer bir sektörde konulmuş olan kurallara uymayanlar varsa onun pabucunu dama atarlar ve onu o sistemin dışına çıkarırlar. Ben de diyorum ki buradan TÜRES'e; sizler de sektörünüzü kötü gösterecek, kurallara uymayacak, bu vatandaşımızın, bizim vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasına engel olup kısa günün karını gözetenler varsa siz de onların pabucunu dama atın. Bu son olaylardan sonra gerçekten özellikle sektörün başlangıcı itibarıyla hakikaten yargısız infazlar yapıldı. Biz orada şunu söyledik. İşini iyi yapanla doğru yapanla yapmayanın ayrılması gerekir. Kesinleşmeden hiçbir şekilde ortaya bu tür yargılar konulmamalı. Eğer konulursa bu işi yapan, burada çalışan sizlerin, insanlarımızın sofrasına getireceği yiyecekleri üretenlerin tamamına bir bütün olarak zarar veriyorsunuz. Nitekim de dediğimiz gibi oldu maalesef. Yalnız bunu toparlamak da yine sektörün elinde ve inanıyorum en kısa zamanda bunu yapacaksınız" diye konuştu.

'HER YIL 1.3 MİLYAR TON YİYECEĞİN ÇÖPE GİTTİĞİ HERKES TARAFINDAN BİLİNEN BİR KONU'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Özellikle insan sağlığının telafisi yoktur. Üretmiş olduğumuz ürünlerin insanımız tarafından tüketilmesinde onların sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. En başta da özellikle pestisit zirai ilaç kullanımı gelir. Bu konuda sadece üreticilerimizin ürettikten sonra değil; tarlasında, serasında, daha sonra paketleme yerlerinde, hallerde, satış yerlerinde ve en sonda perakende satış yerlerinde bu pestisit denetimlerini yapıyoruz. Her yıl 1.3 milyar ton yiyeceğin, gıdanın sofralarımıza bile gelmeden çöpe gittiği artık herkes tarafından bilinen bir konu. Gıda israfı bir çevre konusu değildir; gıda israfı bir ülkenin kaynaklarının heba edilmesi konusudur. Dolayısıyla bu konuda, özellikle Başkanım Ramazan Bingöl çok sıklıkla ifade ediyor; biz Bakanlık olarak TÜRES başta olmak üzere sektörle bu konuda, önceki çalışmalara ilaveten uzun soluklu bir çalışmanın başlayacağını, bununla ilgili hazırlıkların devam ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SİZİN KALİTELİ HİZMET VERMENİZ ŞEHRİMİZE ÖNEMLİ DEĞER KATAR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'a kim gelirse gelsin mutlaka uğradığı mekanlardan, yerlerden birisi sizin işletmeleriniz. Sizin kaliteli hizmet vermeniz, sizin bu kaliteyi sürdürülebilir olarak devam ettirmeniz, sizin çalışanlarının yüzünün gülmesi, sizin yüzünüzün gülmesi ülkemize, şehrimize, milletimize önemli değer katar" dedi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.