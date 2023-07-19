Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız

SAMSUN'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ağustos ayının sonuna kadar ülke olarak alarm durumundayız. Aynı anda belli sayıda yangına müdahale kabiliyetimiz var ancak, 'kabiliyetimiz var' diye yangın olmamasına dair mücadeleden geri durulmaması gerekir.

SAMSUN'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ağustos ayının sonuna kadar ülke olarak alarm durumundayız. Aynı anda belli sayıda yangına müdahale kabiliyetimiz var ancak, 'kabiliyetimiz var' diye yangın olmamasına dair mücadeleden geri durulmaması gerekir. Yeşil vatanı korumak sadece devletin değil, bu vatanın evlatlarının birinci derece görevidir" dedi

Dört ülkeden ve Türkiye'de 100'den fazla belediye başkanı ve yardımcısının katılım sağladığı, Agricities 2. Küresel Tarım Forumu ve Agricities Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Samsun Büyükşehir Beleidyesi'nin ev sahipliğinde 2 gün sürecek olan forumda, tarım alanında uzman görüşleri alınacak ve fikir alışverişinde bulunulacak. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen forumun açılış programına, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Beleidye Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Agricities Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

"Ormanlarımız bizim yeşil vatanlarımızdır. Bir ağacın belli bir zamanda belli bir olgunluğa geldiğini düşünürsek eğer saatler içerisinde bu yılların heba olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Bunu yalnızca buradakilere değil, sizler vasıtası ile bütün ülkemize, bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Lütfen ormanlarla alakalı ya da sadece orman olmasına gerek yok, tarım arazileri ile de alakalı yangın çıkarabilecek her türlü eylemden kaçının. Bu bir izmaritin orman kenarına ya da bir tarlanın kenarına atılması olabilir. Bu herhangi bir materyalin orman içine, kenarına ya da bir tarla kenarına atılması olabilir. Sonradan alev alacak. ya da tanımlanmış alanların dışında piknik yaparken yakılacak olan küçük bir ateş olabilir. Lütfen bunlardan kaçınalım. Ağustos sonuna kadar ülke olarak alarm durumundayız. Çok şükür kabiliyetlerimiz, müdahale yetkinliğimiz gün geçtikçe iyileşti. Bugün bir orta üst ölçekli belli sayıda yangına müdahale edebiliyoruz. Bu kabiliyetimiz var. Ama bu kabiliyetimiz var diye yangın olmamasına dair mücadeleden geri durmamamız gerekiyor. Eğer herhangi bir yangın ibaresi görülürse lütfen en yakındaki güvenlik güçlerine arayıp bilgi verilebilir. Çünkü yeşil vatanı korumak sadece devletin değil, bu vatanın bütün evlatlarının birinci derece görevidir."