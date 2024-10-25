Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını anlattı: Teröristlerden biri tuvalette kendini patlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"TUVALETTE KENDİNİ PATLATTI"

Teröristler 15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyorlar. Kadın terörist yaralandığını anladıktan sonra 15.30'da kendini patlatıyor. Bu patlama hadisesinden sonra sadece 10 dakika sonra özel harekatlarımız bölgeye gidiyor. Panikleyen diğer terörist ekiplerimizin üzerine 2 el bombası atıyor. Orada 2 polisimiz yaralıyor.

İçeride hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmadı. Biz içeriye girmekte geç kalsaydık, bunu konuşuyor olabilirdik. Hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehin alma durumu olmadı. Panikleyen terörist daha sonra 2. katta tuvalete sıkışıyor. Burada çıkış olmadığı için kendini patlatıyor.

Ayrıntılar geliyor...