Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz

ŞEHİT AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Vefa Buluşması' programının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediyesi Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması' programına katıldı. Programda; Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçekapı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler yer aldı.

'ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASI, BİZİM İSTİKBALİMİZDİR'

Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı, bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahididir. Vatanımızın bağımsızlığını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koçbaşlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz; milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz, hayatlarını ortaya koyarak, 'Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dediler. Baş eğmediler, aman demediler. Mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi; 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar. 'İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize sonra da sizlere ahdimizdir. Biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz. Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir. Gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizden biri var ki, bu güzel memleketin evladı. Bu vatanın al bayrağına adını yazdıran bir kahraman. Şehit polisimiz Emre Albayrak. Şehidimiz Emre Albayrak, henüz 27'sindeydi. Bir gencimiz daha uyuşturucu karanlığına teslim olmasın diye, bir annenin yüreğine daha ateş düşmesin diye şehadete yürüdü. Özellikle ifade etmek isterim ki tüm şehit ailelerimiz gibi sizler de milletimize bir yiğit, devletimize bir kahraman, vatanımıza bir şehit emanet ettiniz. Şehitlerimizin, o yüce makamın hikmetiyle, her an bizlerle beraber olduğuna inanıyoruz. Onlar, milletimizin hafızasında, dualarında, gönüllerinde ilelebet yaşayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti, bu toprakların teminatıdır. Direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Biz, şehitlerimizi asla unutmayacağız. Uğruna can verdikleri değerleri büyüteceğiz. Onların emanetlerini başımızın üstünde taşıyacağız" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Türk milletinin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu kardeşlik, bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen bir ortak yazgıdır. Bu birlik, silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular, başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak, kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye, fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip, ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir. Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz; birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan, bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, Saathane Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN,