Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız içinde olduğu gibi sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin önemine değinerek, "Kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, terörle mücadeleden düzensiz göçe, sınır güvenliğinden organize suç yapılanmalarını içeren güvenlik konuları ele alındı. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Özellikle sınır aşan suçlarla mücadelede ortak hareket etme kararlılığı vurgulanırken, suçluların iadesi noktasında bugüne kadar elde edilen verimli sonuçların artırılarak sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

'VERİMLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK'

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Komşu ülkelerimiz başta olmak üzere tüm ülkelerle güvenlik iş birliğimizi güçlendirmek, ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Sayın Geladze ile bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

'KOMŞU OLMANIN ÖTESİNDE DERİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE BEŞERİ BAĞLARA SAHİBİZ'

İki ülke arasındaki iş birliğinin, Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ele alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bölgemizin huzur ve güvenliği için ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkları doğrultusunda, İçişleri Bakanlıklarımız arasında geliştirilebilecek iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz stratejik ortağımız Gürcistan ile ilişkilerimize büyük bir önem veriyoruz. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da tüm Gürcistan makamları gibi ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında aynı iradeyi ve samimi duruşu sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

'ASKERİ UÇAK KAZASINDAKİ DOSTANE YAKLAŞIM İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Bakan Geladze'nin göreve başlamasından bu yana ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Yerlikaya geçtiğimiz ay Gürcistan'da yaşanan askeri uçak kazasına da değindi. Bakan Yerlikaya, "Sayın Geladze, Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana iki dost ülkeye yaraşır bir şekilde iş birliğine açık tutumuyla ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkı sunmuştur. Bilhassa geçtiğimiz ay, askeri kargo uçağımızın Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazanın ardından, Sayın Bakan, kaza mahalline arama-kurtarma ekiplerini süratle sevk etmiştir. Ayrıca kendisi, bizzat orada bulunarak süreci yönetmiş ve eş zamanlı olarak bizleri bilgilendirmiştir. Sayın Geladze ve tüm Gürcistan makamlarına da bu zor zamanda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE INTERPOL, EUROPOL VE DOST ÜLKELERİN EMNİYET BİRİMLERİYLE ÇALIŞAN EN ETKİN ÜLKELERDEN BİRİDİR'

Sınır aşan suçlarla mücadelenin görüşmelerin ana gündem maddesi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Geçtiğimiz Eylül ayında Tiflis'e gerçekleştirdiğimiz ziyarette ve bugün yaptığımız toplantılarda, ülkelerimizin huzur ve güvenliğini tehdit her türlü suç ve suçluyla mücadele ana gündem maddemizdi. Biliyoruz ki, sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir iş birliği iradesi ile nihai sonuca ulaşabilir. Türkiye INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan da bu iş birliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir. Nitekim, kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'SUÇ VE SUÇLUYA SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ALAN BIRAKMADIK'

Mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç, tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Bugün Kıymetli Dostum Geladze ile suçla mücadelede ve suçluların iadesi noktasında ortak irademizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sayın Bakana ve mesai arkadaşlarına göstermiş oldukları bu kıymetli destek için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasının sonunda Yerlikaya, "Her geçen gün derinleşen ve güç kazanan ilişkilerimizin bölgemizin barış, huzur ve istikrarına kalıcı izler bırakacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakana nazik ziyareti ve verimli toplantılarımız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.