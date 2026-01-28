Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 13 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 1 suçluyu; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel