Muğla'da otomobil sel sularına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen sağanak sonrası oluşan selde bir otomobil sürüklendi. Olayda Bülent Şallı hayatını kaybederken, Ayhan Demir sağ olarak kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sağanak sonrası sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki Bülent Şallı (46) hayatını kaybetti, Ayhan Demir (52) ise sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İlçede etkili olan sağanak sonrası, saat 18.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde oluşan sel sularına kapılan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu 35 AZ 0305 plakalı otomobil, düştüğü dere yatağında ters döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla otomobil, dere yatağından çıkarıldı. Otomobil içerisindeki Ayhan Demir ve Bülent Şallı'ya ulaşıldı. AFAD ekiplerince Demir, sağ olarak kurtarılırken; Şallı'nın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şallı'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Demir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla, soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
