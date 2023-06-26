Bakan Yerlikaya: Bayram sevinci acıya dönüşmesin

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var, onu diyoruz, 'Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma' diyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üçüncü il ziyaretini Van'a yaptı. Bakan Yerlikaya, Van Ferit Melen Havaalanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ile kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güneş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısına katıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamalar sonrası kentin işlek mekanlarından olan Cumhuriyet Caddesi'nde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, yolda sohbet ettiği vatandaşlara bayram şekeri ikram edip çocuklara da oyuncak dağıttı. Bakan Yerlikaya kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmazken daha sonra beraberindekilerle birlikte kentin kahvaltıcılar sokağında bir kahvede oturup vatandaşlarla sohbet etti.