Bakan Yardımcısı Birkan: Israrlı takip suçuna Türkiye'de 6 bin 782 soruşturma açıldı

ADALET Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, ısrarlı takibin ayrı bir suç haline getirilmesiyle kadınlara yönelik şiddet kalkanının daha da güçlendirildiğini ifade ederek, "Yürürlüğe giren ısrarlı takip suçu ile ilgili bugüne kadar 6 bin 782 dosyada soruşturma açılmış, bu soruşturmalardan 2 bin...

ADALET Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, ısrarlı takibin ayrı bir suç haline getirilmesiyle kadınlara yönelik şiddet kalkanının daha da güçlendirildiğini ifade ederek, "Yürürlüğe giren ısrarlı takip suçu ile ilgili bugüne kadar 6 bin 782 dosyada soruşturma açılmış, bu soruşturmalardan 2 bin 462 tanesi de kamu davası haline dönüşmüştür. Temennimiz bunların hiç olmaması, bu davaların hiç açılmaması, bu tür eylemlerin yapılmaması yönündedir" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Israrlı Takip' çalıştayına katılı. Eskişehir TÜYAP Kongre Merkezi'ndeki çalıştayda Bakan Yardımcısı Birkan'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yelden, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, adliye çalışanları ile hukukçular yer aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, kadın hakim ve savcı oranı konusunda da Adalet Bakanlığı olarak kadınların lehine ciddi bir artış yaptıklarını ifade etti. 2002 yılında 1725 olan kadın hakim sayısının şu anda 7 bin 106'ya çıkarıldığını açıklayan Birkan, "Artış oranı yüzde 312. Daha önce hakim savcı alımlarında kota konuluyordu, bu kalktı. 2002 yılında kadın savcı sayısı 122 iken, bugün kadın savcı sayısı 1223'e çıkmış, artış oranı yüzde 902 olmuştur" dedi.