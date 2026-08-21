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Uraloğlu: Türk Donanması'nın Mavi Vatan'daki Caydırıcılığı Dünyada Büyük Yankı Uyandırıyor

Uraloğlu: Türk Donanması'nın Mavi Vatan'daki Caydırıcılığı Dünyada Büyük Yankı Uyandırıyor
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TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Donanması'nın Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın 2'nci gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na Mustafa Varank, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve komutanlar eşlik etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, İHA uçuş gösterilerini izledikten sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ardından stantları gezen Uraloğlu, Savarona'yı da ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra SAT ve SAS komandoları tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi. Gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNE BİRÇOK GEMİYİ SATTIĞIMIZI ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTERİM'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugün Gölcük'teyiz. TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ben dünden beri gözüm televizyonlarda, sizin haberlerinizde, sizin haberlerinizi çok yakın takip ettim. ve duramadım, geldim yerinde görmem gerektiğine inandım ve gerçekten gurur duyduk. Burada, denizciliğimizin, silahlı kuvvetlerimizin geldiği noktayı, milli gemilerimizin geldiği noktayı görmüş olduk. Sadece ülkemizde değil, artık dünyanın en gelişmiş ülkelerine, Avrupa Birliği dahil olmak üzere, birçok gemiyi sattığımızı özellikle belirtmek isterim. Birçok iş birliği noktasında da buraya tekliflerin geldiğini, Türkiye'ye tekliflerin geldiğini, denizcilik ve tersane sektöründe neler yapabileceğimizi gerçekten burada gözümüzle de görmüş olduk. Bizim denizcilikte gelebileceğimiz gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız. Elbette TEKNOFEST vesilesiyle yapılan birçok yarışmalar da var. 1 milyon 600 bin kişinin, değerli başkan yardımcımızdan yarışmaya müracaat edildiğini, 50 civarında kategorinin oldu ve 8 tanesinin de yine Mavi Vatan bu kapsamda değerlendirildiğini özellikle de memnuniyetle duyurmuş oldum" dedi.

'GÜCÜMÜZÜ DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın çok yoğun bir buraya ilgisi var. Artık, 'Nasıl yönetebiliriz?" noktasına gelmişlerdir. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımız, gerçekten de biz ilerlemekte, adım atmakta zorlandık. Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'VATAN OLARAK TANIMLADIĞIMIZ HER YERE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Vatan olarak tanımladığımız her yere sahip çıkıyoruz. Uzay vatanından, hava vatanından, deniz vatanına kadar neresini biz vatan ilan etsek, kolaysa sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacak güce de sahibiz. Burada bakın, benim param var, istediğim her şeyi satın alabilirim dünyası yok. Eskiden de yoktu, bugün hiç yok. Dolayısıyla bizim için olmazsa olmazları üretmemiz gerekir. Onları da başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere bütün Türk sanatlarında üretiyoruz çok şükür. Arkada da böyle bir gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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