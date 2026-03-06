Haberler

Bakan Uraloğlu: "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Halep Hariç Suriye'de Hava Sahası Kapalılıkları Devam Etmektedir"

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgedeki hava sahalarının durumuna ilişkin “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Halep hariç Suriye’de hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgedeki gelişmelerden etkilenen hava sahalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir.

Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026'ya kadar durdurmuştu.

Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.

"Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek"

Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir.

Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait 2 uçağımız, Irak'ta ise Tailwind Havayolları'nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.

Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları'na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır.

Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA
