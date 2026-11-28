Bakan Uraloğlu, Çatalzeytin sahilindeki dalga hasarını yerinde gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fırtına dalgalarının hasar verdiği Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki kıyı şeridinde inceleme yaptı. Bakan, incelemenin ardından Türkeli Şehir Geçişi Açılış Töreni için Sinop'a gitti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinin sahilinde incelemelerde bulundu.
Sinop-Boyabat Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Sinop'a gelen Uraloğlu, törenin ardından Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine gitti.
Uraloğlu, ilçede fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgaların hasara yol açtığı kıyı şeridinde incelemede bulundu.
Bakan Uraloğlu'na AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çatalzeytin Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demirci ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu bilgi verdi.
Uraloğlu, incelemenin ardından "Türkeli Şehir Geçişi Açılış Töreni" için Sinop'un Türkeli ilçesine gitti.