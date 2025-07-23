Bakan Tunç: 700 kişinin tahliye edileceği yalan, şehit ailelerini incitecek adım olmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AYM'NİN, "ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYENLERE" İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ İPTAL KARARI

"Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var, ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii Meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

"200 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ, 700 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLECEĞİ" İDDİASI

Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil. Burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin, 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.

Tamamen Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda suç ve ceza dengesi bakımından eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten ceza almışsa o katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen örgütün üyesi olmasını üyesi olarak değerlendirilip ceza almasını Anayasa Mahkemesi Kanuni ilkesi ve suç ve ceza dengesi bakımından hukuka uygun olmayacağı yönünde bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Terörsüz Türkiye konusu hayati öneme sahip konulardan biri. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan büyük acılar yaşadığımız terör örgütünün kendini fes etmesi ve silahları yakması çok önemliydi. Türkiye 100 yılına başladığımız şu anlamlı dönemde çok önemli bir dönemeci aştı Türkiye. Ve şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde bu süreç takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuda bir komisyon kurulması çalışmaları da başladı ve gerekli görüşmeler partiler arasında diyalog da devam ediyor ve bu süreç içerisinde hepimizin temennisi çocuklarımızın milletimizin geleceğe güvenle bakması ve terörden arınmış huzurlu bir Türkiye'ye kavuşmak ve Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olabilmesi için önündeki en büyük engelin ortadan kalkması ve iç cephemizi güçlendirerek etnik kökeni ne olursa olsun hep beraber milletçe birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yola devam etmemiz noktasındaki önemli bir süreci ve hep beraber yaşıyoruz.

"ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTECEK ADIM OLMAZ"

Bu sürecin başarılı olması hepimizin temennisi süreç içerisinde devletimizin ilgili kurumları elbette ki tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımıza düşen hususlar var bu konularla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada özellikle kanunlarımız çerçevesi içerisinde hukuk çerçevesi içerisinde çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, hukuka uygun kanunlara anayasaya uygun bir şekilde yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada şehit ailelerimizi incitecek milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaktadır."

MURAT ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU

Adli Tıp Kurumu'nun bu şekilde tahribat yapması külliyen yalan. Adli Tıp Kurumumuz 200 yıllık teşkilatımız. Adli Tıp Kurulu üyeleri kurul olarak karar verirler. Bu anlamda böyle bir durum söz konusu olamaz. Tüm hastane belgeleri değerlendirilerek adli tıp birtakım tetkiklerin yapılmasına karar verdi. Bu tetkikler sonucunda da İzmir Şehir Hastanesi'nde yatışı devam ediyor. Bu tetkik ve tedavilerin ardından Adli Tıp yeniden rapor düzenleyecek.

MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASI

Olayın yaşadığı ilk andan itibaren aile ile iletişim halindeyiz. Ailenin acısı çok yüksek. Hepimizi derinden üzdü. Onu katledenlerle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 4 kişiyle ilgili dava devam ediyor. Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili olarak 8 kişiden 5'i bir yıl 8 ay şeklinde hapisler aldı. İki kişi de 2 yıl 3 ay ceza aldı. Davanın takipçisiyiz.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ

7 kişi şu anda tutuklu, 1 kişi firari. Soruşturma devam ediyor, etkin bir şekilde de devam edecek. Hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar."