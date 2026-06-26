Milli Eğitim Bakanı Tekin: Önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle eğitim devam edecek

BAKIRKÖY Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Kapanış Programı ve Karne Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yıl her kademenin 3'üncü sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle eğitim öğretim hayatımız devam edecek. Bu süre içerisinde çok kapsamlı bir program değişikliği, müfredat değişikliği olduğu için bakanlığımızdaki her birim, kendi görev alanlarına giren boyutlarıyla izleme ve değerlendirme yaptılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Kapanış Programı ve Karne Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında öğrenciler karnelerini alırken, eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bakan Tekin, öğrenci ve velilerle bir araya gelerek karne heyecanına ortak oldu. Törende konuşmaların ardından öğrenciler yaz tatiline uğurlandı.

'ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025-2026 eğitim-öğretim yılını bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Ben sözlerime başlamadan önce bu eğitim-öğretim yılında da fedakarlıklarıyla, örnek davranışlarıyla, çocuklarımıza aşıladıkları ülke ve millet sevgisi konusundaki çabalarıyla koskoca bir eğitim-öğretim yılında çocuklarımıza hem annelik hem babalık, abilik, ablalık yapan öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı biliyorsunuz bizde eğitim-öğretim takvimi zorunlu eğitim çağında 180 iş günü. Geçtiğimiz eylül ayından başlayıp bugüne kadar 180 iş gününü çocuklarımız okullarımızda oldular. Dile kolay, 36 hafta bunun önemli bir kısmı toplam 18 milyona yakın öğrencimiz var. Net rakamı da söyleyeyim; 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135 kardeşimiz bu yıl itibarıyla ortaokullardan, geçtiğimiz haftalarda yaptığımız LGS sınavında katılarak ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.

'5 AĞUSTOS GÜNÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLAYACAĞIZ'

Bakan Tekin, "Ortaöğretimden ise 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bu yıl itibarıyla mezun olmuş olacaklar. Onlara da yükseköğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah YKS sınavında da Allah gönüllerine göre verir diyelim. Bu yıl eğitim kurumlarımıza okul öncesi ve ilkokula kayıt planladığımız yeni kayıt sayısı 1 milyon 321 bin 24. Bu da bizim için çağ nüfusu açısından da önemli bir gösterge. Liselere Geçiş (LGS) sınavlarıyla ilgili bir açıklama yapayım. 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanları olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çabalayacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos günü ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Tüm eğitim-öğretim yılı boyunca biz Milli Eğitim camiası, maarif ailesi olarak toplam 1 milyon 216 bin 379 öğretmen arkadaşımızla çocuklarımıza bu hizmetleri vermeye çaba sarf ettik" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'YLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATIMIZ DEVAM EDECEK'

Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizden, 1 milyon 69 bin 826'sı resmi eğitim kurumlarımızda, diğerleri de özel öğretim kurumlarımızda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Eğitim öğretim yılı içerisinde 1 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamasıyla ilgili olarak ikinci eğitim öğretim yılını tamamladık. Önümüzdeki yıl her kademenin 3'üncü sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle eğitim öğretim hayatımız devam edecek. Bu süre içerisinde çok kapsamlı bir program değişikliği, müfredat değişikliği olduğu için bakanlığımızdaki her birim, kendi görev alanlarına giren boyutlarıyla izleme ve değerlendirme yaptılar. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız, ilgili eğitim dairelerimiz, Teftiş Kurulu Başkanlığımız, İç Denetim Başkanlığımız, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Başkanlığımız bu izleme ve değerlendirmeleri yaptılar. ve süreç içerisinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin diğer unsurları da yavaş yavaş olgunlaşıyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA FARKINDALIKLARINI ARTIRACAK ETKİNLİKLER YAPTIK'

Bakan Tekin, "Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz, çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farkındalıklarını artıracak bazı etkinlikler yaptık. Eğitim öğretim yılına başlarken yeşil vatan ve çevre sevgisi, çevreye duyarlılıkla başlamıştık. İkinci yarıyılda ise bayrak sevgisi ve bayrağın anlamı üzerine yaptığımız etkinliklerle başladık. Hemen ardından Ramazan ayında 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' mottosuyla okullarımızda çocuklarımızın merhameti, yardımlaşmayı, dayanışmayı içselleştirdiği bir dizi etkinlik başlattık. Ardından nisan ayı içerisinde, 23 Nisan'ı da barındırdığı için, nisan ayında 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' mottosuyla nisan ayını da ulusal egemenlik, demokrasi, çocuk hakları gibi konularda eğitim öğretim kurumlarımızda farkındalık eğitimleri yaptık. Mayıs ayında da, içinde 19 Mayıs'ı barındırdığı için hem nisan ayında hem mayıs ayında ulusal egemenlik, cumhuriyet, demokrasi gibi değerlerimiz; bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; çocuklarımızın, gençlerimizin bu değerlere sahip çıkmasını temin etmek, daha güçlü şekilde sahip çıkmalarına yardımcı olacak etkinlikler yaptık" diye konuştu.

'HER ALANDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAZILIMLARLA DESTEK OLDUK'

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri örgüsüyle de bağlantılı bir yaklaşımdı. Bunun dışında, yıl boyunca bakanlığımız yapay zeka uygulamalarını okul güvenliğinden sınav, ölçme-değerlendirme mekanizmalarına kadar; kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlıktan bakanlık yönetim sistemine kadar her alanda yapay zeka destekli yazılımlarla velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmeye çaba sarf ettik. En son geçtiğimiz hafta çocuklarımızın ve gençlerimizin yabancı dil konusundaki süreçlerine yardımcı olmak üzere 'Dilim' adıyla bir uygulama başlattık. Dilim, şu an için iki dil üzerinden kurgulandı. Birincisi, Türkiye'deki yabancılara ve yurt dışındaki gurbetçilerimizin çocuklarına Türkçe öğretmek; ikincisi, İngilizce öğretmek üzere. Şu an, an itibarıyla 150 binden fazla, bir hafta içerisinde uygulayıcı bu uygulamayı da indirmiş oldu. Eğitim öğretim takvimimiz, eylül ayında tekrar başlayacağız inşallah" diye konuştu.

'YENİ ÖĞRETİM YILINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Bakan Tekin, "Yaz aylarında öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım; çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Onlara 'yapın, edin' gibi talimatlar vermek yerine birlikte yapmaya çalışmaları, birlikte zaman geçirmeye çalışmalarını öneriyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza ise şunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek istiyorum: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük; artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. Bu alışkanlığımıza devam edeceğiz. O yüzden çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı hem eğitimleri açısından çok önemli hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından önemli. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum; emekleri, çabaları, gayretleri için. Allah hepsinden razı olsun. Herkese iyi tatiller diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında görüşmek üzere" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı