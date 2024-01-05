Bakan Tekin Genç MÜSİAD Genel Kuruluna Katıldı

GENÇ MÜSİAD GENEL KURULUNA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilik ziyaretinin ardından Ulu Cami'de cuma namazını kıldı, daha sonra ise çıkışta vatandaşlara lokma ve helva dağıttı. Bakan Tekin, ardından kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu, Lütfi Abay İlkokulu ile Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Bakan Tekin daha sonra ise Genç MÜSİAD Sivas 8'inci Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

'NGO'LARI ÖNEMSİYORUM'

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerini (NGO) önemsediğini belirterek, "Modern devletler, sadece hükümetle ilgili organizasyonlarla değil, NGO dediğimiz yani hükümet dışı organizasyonlarla beraber kamusal hizmetleri yürüttüğü zaman daha etkin olabilecek örgütlemeler haline dönüştü. Dolayısıyla ben Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin sayısının artmasının ve hükümeti bu anlamda bir lobicilik faaliyetiyle yönlendirmesinin hem de bu anlamda hükümetin yaptığı şeylerin yani kamu otoritesinin yaptığı şeylerin, toplumsal desteğin sağlanması konusunda NGO'ları çok önemsiyorum. NGO'lar ile beraber meslek örgütlerini gerçekten çok önemsiyorum. Kamunun mutlaka sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle birlikte çalıştığı zaman yapacakları şeylerin toplumsal desteğinin, katma değerinin daha fazla olacağına inanıyorum. O yüzden bugün genç MÜSİAD'ın genel kuruluna katılma imkanımızın olmasından dolayı mutlu oldum" dedi.

'EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞİYOR'

Eğitimle ilgili genç iş insanlarına önerilerde bulunan Bakan Tekin, "Demokratik ülkelerde, demokratik kültürün yerleşmesi açısından bu tür yapılardaki seçim ve benzeri organizasyonları önemsiyorum. Eğitim sektörü uzun vadede önümüzdeki dönemde genç girişimci arkadaşlar için çok büyük fırsatlar sunmaya hazır bir alan. Eğitim teknolojileri gelişiyor. Teknolojiyle bağlantılı olarak eğitim- öğretim süreçleri değişiyor. Bu anlamdaki ekonomik girişimlerin, ticari girişimlerin mutlaka kendilerini şöyle bir gözden geçirerek gelişmelere ayak uydurmaları gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Tekin, konuşmanın ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyarette Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den eğitime yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Hilmi Bilgin, Bakan Tekin'e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sivasspor forması hediye etti.

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/ SİVAS,