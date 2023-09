Bakan Tekin: "Eğitim öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmüyoruz"

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmediklerini belirterek, "Eğitim öğretim süreci sabah 9'da başlayıp, akşam 4'de biten bir süreç değil. Bu süreç evde, ailede, okul dışındaki ortamlarda da devam etmesi ve beslenmesi gerekiyor" dedi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Türkiye Yüzyılı vizyonuna yeni eserler ile katkı sunmaya devam ediyor. Beyhekim Mahallesi'ne kazandırılan ve okul dışı öğrenme ortamları içinde önemli bir yer tutan Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı program ile gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, çok güzel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Eğitim öğretim sürecine katılımla ilgili çok güzel fiziki yapıların açılışını yapıyoruz. Mutlu oldum, onur duydum. Biz eğitim öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmüyoruz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim öğretim sürecinde destek oluyor. Yabancı dil, Türkçe, matematik öğretiyorlar. Ama eğitim öğretim süreci sabah 9'da başlayıp, akşam 4'de biten bir süreç değil. Bu süreç evde, ailede, okul dışındaki ortamlarda da devam etmesi ve beslenmesi gerekiyor. Yarım bırakılırsa eksik kalıyor. Bugün burada beni mutlu eden ikinci şey çocuklarımızın okul dışı alanlarda eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilecekleri tamamlayacakları bir mekan oluşturulmuş. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim vermek istiyoruz. Bu iyi eğitim öğretiminin bir parçası pozitif bilimlerde iyi olan, kendisini iyi yetiştirmiş çocuklar. Ama bir başka parçası da bize atalarımızdan, dedelerimizden emanet bırakılan gelecek kuşaklara aktarmakla mükellef olduğumuz, yükümlü olduğumuz milli ve manevi değerlerimizin korunması, gençlere aşılanması, onların bu anlamda şuurlanması bizim ikinci önemli hedefimiz" dedi.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğitim ve öğretim sürecine destek olan yerel yöneticilere ayrı bir parantez açmak istediğini ifade eden Bakan Tekin, "Bakın arazilerimizin yani üzerinde okul yapacağımız arazilerinin imar karşılığını değiştirip okul alanı olmaktan çıkartan, çıkartmayı bize teklif eden belediyeler, okullardaki ihtiyaçlarımızı gidermek bir tarafa 2 katı, 3 katı fiyatlandıran belediyeler varken bir taraftan da bizim yükümüzü alan belediyeleri görünce mutlu oluyorum. Bu tür belediyelere, belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizleri böyle bir belediye başkanlarına, belediyeye, yerel yönetim yöneticilerine sahip olduğunuz için ayrıca kutluyorum. Böyle belediye başkanları memlekette çok fazla yok. Allah sayılarını artırsın. Ben hem onlara teşekkür ediyorum. Sizlere de bunun kıymetini bilmenizi bir kez daha hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yükseköğrenime eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına, teknik ekipmanlarından tefrişatına, çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görmelerini, sadece eğitime odaklanmalarını istiyoruz. Bu bakımdan eğitim bizim bugüne kadar her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde ise 12 atölye ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Beyhekim Mahallemizde yapımını tamamladığımız akademimiz 3 bin 670 metrekare alana sahip olup, bodrum, zemin, 1 ve 2. kattan oluşmaktadır. Açık otopark alanı da bulunan akademimizin, belediyemize maliyeti güncel rakamlarla yaklaşık 57 milyon Türk Lirasıdır. Gelişim ve Teknoloji Akademimizde; CBS Harita Okur Yazarlığı, Siber Güvenlik, İHA-Mekatronik, Tasarım ve Üretim, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Tarih, Moda Tasarımı, Organik Oyuncak Üretimi, Müzik, Fotoğrafçılık ve Takı Tasarım Atölyeleri olmak üzere 12 farklı branşta öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Çocuklarımız bu atölyelerde yapacakları çalışmalar neticesinde hem kendilerini keşfedecekler hem de geleceğe dair hedeflerini ve vizyonlarını belirleyecekler. İnşallah bu akademimizden bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice başarılı nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmetler ürettiklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Konya modeli belediyecilik diye ifade edince deniyor ki Konya modeli belediyecilik ne demek? Birincisi sürdürülebilirlik. Biz devrettiğimiz işlerde gözümüz arkada kalmadan önümüzde yeni ufuklara yelken açıyoruz. Çünkü emaneti teslim ettiğimiz arkadaşlar bir taraftan geliştirirken yeni markalar ortaya çıkarıyor ve daha güzel işler ortaya çıkıyor. Bu vesileyle bu binanın bu maksatla kullanılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Değerli Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitimin kalitesinin artırılması yönünde tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Eğitim kurumlarının kapasitesinin artırılması ve eğitime yönelik katılımın artırılması, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın stratejik hedeflerinin özünü esasını oluşturuyor. Bugün de şehrimizde bu eğitim hizmetlerinin kalitesini, kapasitesini ve katılımını artırma yönünde herkesin iş birliğini görüyoruz. Hayat boyu eğitimin altını dolduracak her alan, her sektör, her kurum, her kuruluş bizim paydaşlarımız. Aslında belediyelerimizin klasik mahalli müşterek ihtiyaçların dışında bilime, ilime, teknolojiye, merkezi idarenin yapacağı işlerin içinde aktif olarak olması şehrimiz açısından ayrı bir özellik, güzellik ve zenginlik. Selçuklu Belediye'mizin bu projesiyle çalışmaları da çok anlamlı. İnşallah bakanlığımızca belirlenen bu hedeflerin altını hep beraber dolduracağız" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin açılışı dua ve kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları gezerek eğitimler hakkında bilgiler aldı, öğrencilerle sohbet etti. Açılışa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ile Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nüri Çelik, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Taekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Müftüsü Selim Yazıcı ve diğer protokol üyeleri de katıldı.