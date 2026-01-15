Bakan Tekin'den 'yarıyıl tatili' mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına verilecek ara nedeniyle öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek, "Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim ve aziz velilerimiz; 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1'inci yarısını tamamladığımız bu günlerde, sevgili evlatlarımızın karne heyecanını içtenlikle paylaşıyor; tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum. Her eğitim öğretim dönemi öğrencilerimizin gelişimi, öğretmenlerimizin rehberliği ve velilerimizin desteğiyle anlamlı bir bütün haline gelir. Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı. Bu süreçte öğrenme yolculuklarını kararlılıkla sürdüren öğrencilerimize, gelişimlerine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızda sorumluluk üstlenen yöneticilerimize ve her aşamada çocuklarının yanında olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'İLGİ ALANLARINIZA ZAMAN AYIRMANIZI ÖNEMSİYORUM'

Eğitimin, bireyin kendini tanıma, yeteneklerini fark etme ve hayata karşı sorumluluk duygusu geliştirmesine imkan sunan çok yönlü bir yolculuk olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bu nedenle her yarıyıl sonu; yaşananları gözden geçirmek, kazanımları değerlendirmek ve yeni döneme daha bilinçli hazırlanmak için kıymetli bir durak niteliği taşır. Sevgili öğrencilerim, her birinizin çabası, merakı, öğrenme isteği ve sosyal duygusal gelişimi notların çok ötesinde bir anlam taşır. Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle; yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli bir imkandır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı, ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum. Bakanlık olarak hazırladığımız erişilebilir tatil kitapları ve açık olacak zanaat atölyeleriyle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleyebileceğiniz ortamlar sunuyoruz. Bir şey üretmenin verdiği mutluluk, insanın kendine olan güvenini güçlendirir, emeğin kıymetini öğretir" değerlendirmesinde bulundu.

'EKRANLARIN DIŞINA ÇIKMANIZI TAVSİYE EDİYORUM'

Dijital araçların hayatın doğal parçası olduğunu ancak tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktaran Bakan Tekin, "Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yoludur. Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kitaplarla yeni dünyalar keşfetmek, müzeleri gezmek, doğayla temas kurmak, yeni bir beceri edinmek ya da bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılmak, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek önemli deneyimlerdir. Unutmayın ki insan üreterek, paylaşarak ve emek vererek öğrenir. Her biriniz, potansiyeli yüksek ve kıymetli bireylersiniz; bu potansiyel ve değer, hiçbir zaman yalnızca karnelerle ölçülemez" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU, ÖĞRETMENLERİN EMEĞİ İLE İNŞA EDİYORUZ'

Öğrencilerin karakter gelişiminde rehberlik üstlenen ve onları hayata hazırlayan temel unsurun öğretmenler olduğunu belirten Bakan Tekin, "Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir ve bu sürecin en güçlü taşıyıcıları siz öğretmenlerimizsiniz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sizlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ediyoruz. Bu vizyonun eğitim alanındaki en güçlü dayanaklarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam bir irade anlayışı üzerine kurulmuştur. Sizlerin özverili çalışmalarıyla bu yaklaşım sahada karşılık bulmaktadır. Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir zemin oluşturarak kuşaktan kuşağa güçlenerek ilerleyeceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır. Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceğiz. 1'inci yarıyıl boyunca gösterdiğiniz emek için her birinize teşekkür ediyor, bu tatilin sizler için de dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diliyorum" dedi.

'YARIYIL TATİLİ, ÇOCUKLARINIZLA VAKİT GEÇİRMEK İÇİN FIRSATTIR'

Bakan Tekin, ayrıca velilere hitap ettiği mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda gösterdiğiniz ilgi, sabır ve destek sürecin en önemli tamamlayıcı unsurudur. Akademik gelişimin yanı sıra çocuklarımızın duygusal ve sosyal gelişiminde de aile ortamının belirleyici bir rolü vardır. Yarıyıl tatili, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsattır. Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek kitap okuma, sohbet etme, birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bir eğitimci ve bir ebeveyn olarak zaman zaman kendimize şu soruları sormamızın faydalı olduğuna inanıyorum; çocuğumun kendini tanımasına gerçekten destek olabiliyor muyum? Onu hayata hazırlarken doğru rehberliği sunabiliyor muyum? Evimizde güven, anlayış ve iletişimi güçlendirebiliyor muyum? Bu iç muhasebe, notların ötesine geçebilmenin ve çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını görebilmenin anahtarıdır. Bu kapsamda Velivizyon ve Aile Bülteni gibi çalışmalarımız, sizlere rehberlik edecek önemli kaynaklar sunmaktadır. Tüm eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyor, 2'nci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşmayı temenni ediyorum."