Bakan Tekin: Bu toprakların dili de, ezgisi de, duası da birbirinin hasmı değil hasretidir

BAHÇELİEVLER'de Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen '2025-2026 eğitim öğretim yılı' açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Bu yıl iki ana kavramı eğitim ve öğretim yılının başlangıç dersine aldık. Aile vurgusu ve yeşil vatan vurgusu. Biliyoruz ki bu toprakların dili de, ezgisi de, duası da birbirinin hasmı değil, hasretidir. Biz evlatlarımızı birinin birbirinin diline, inancına, emeğine hürmetkar olarak yetiştireceğiz. Bilgilerini, hikmete, becerilerini, iyiliğe, hayallerini insanlığa faydaya çevirecekleri bir iklim oluşturacağız. Ne cehalete fırsat vereceğiz, ne nifaka ne emeği zayi edeceğiz ne de umudu eksilteceğiz" dedi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bakan Yumaklı ve Bakan tekin konuşma yaptı.

'11 KASIM'DA VATANDAŞLARIMIZI MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE ALANLARA BEKLİYORUZ'

Burada bir konuşma yapan Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık orman içi ve orman dışı olmak üzere 6 binin üzerinde orman yangını ile mücadele ettik. Hava ve kara gücümüzle kahraman ormancılarımızın gece gündüz mücadeleleriyle birlikte hamdolsun hepsini söndürdük. Ancak hep söylediğimiz gibi önemli olan bu yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu uğurda şehadete eren kardeşlerimiz oldu. Cenab-ı Hak'tan hepsine rahmet diliyorum. Onların gayreti sayesinde birçok yangını da hamdolsun büyümeden söndürmüş olduk. Biz bakanlık olarak sadece ormanlarımızı korumak için değil, aynı zamanda yeşil bir Türkiye için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bir yandan ormanlarımızı korurken diğer yandan da yeşil vatanımızı geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu mücadelede en büyük destekçimiz milletimizin duaları ve onların bize sunduğu son derece önemli destekleri. 11 Kasım'da bütün vatandaşlarımızı 7'den 77'ye bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamını Milli Ağaçlandırma Günü'nde alanlara bekliyoruz. Bu yılın ilk dersinin 'Yeşil vatan' olması da son derece önemliydi. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanımıza ve Milli Eğitim Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanım, bütün çalışmalarımızda her zaman zat halinizin çok büyük desteklerini yanımızda hissettik. İş birliği içinde olduğumuz kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte zat-ı halinizin bizlere verdiği cesaretle Türkiye yüzyılının yeşil vatanı inşasında çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Ben eğitim öğretim yılının hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılı bir yıl temenni ediyor saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'28 ŞUBAT'TA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRETMENLERİMİZİN MESLEK ONURLARI İADE EDİLDİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanım, eğitim; insan onurunun, adaletin, demokrasinin, hukuk devletinin ve aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da ana unsurudur. 2002'den bugüne liderliğinizle eğitimde atılan adımların ülkemizde bu kavramların yerleşmesine çok büyük katkı yaptığını ifade etmek istiyorum. Sayenizde yapılan devrimlerle eğitimde etnik, dini ya da ideolojik nedenlerle haysiyeti zedelenen kitleler onurlu bir programa sahip oldular. Katsayı zulmüyle ötekileştirilen okullarımız ve öğrencilerimiz adaletle tanıştı. Bu ülkenin asri unsuru olan ama inanç ve kimliklerini gizlemek durumunda kalan dindar Müslümanlar, Alevi vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız, gayrimüslim vatandaşlarımız bu ülkenin onurlu birer yurttaşı olduğunu hissettiler. Katsayı adaletsizliğini ve başörtü zulmünü kaldırarak gençlerimizi inançlarıyla eğitimleri arasındaki ikilemden kurtardınız. Yaşayan dilliler ve lehçeler dersleriyle Kürtçe başta olmak üzere bu toprakların kadim dilleri okullarımızın güvenli iklimine girdi. Üniversite ve kamu binalarında yıllarca bodrumlara itilmiş ibadet alanlarımız, mescitlerimiz hak ettiği normal katlara taşındı. 1980 darbesinin vesayeti kurumsallaştırmak için bizlere dayattığı Milli Güvenlik Dersi'nin yerini Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi aldı. 28 Şubat'ta görevden uzaklaştırılan öğretmenlerimizin meslek onurları iade edildi. Binlercesi sınıflarına döndü" dedi.

'KAVGA EDEN DEĞİL, DİNLEYEN BİR DEVLET DİLİ BENİMSEDİK'

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanım 24 yıldır izlenen bu demokratikleşme çizgisi siyasetin ve toplumun nefesini açan bambaşka bir iklim doğurdu. Yasakları kaldıran, hukuku kuran, demokrasiyi genişleten bu çizgi Terörsüz Türkiye hedefinin de gerçek zemini oldu. Terör yasaklardan, eşitsizliklerden ve güvensizliklerden beslenir. Biz ise sizin liderliğinizde adım adım terörün kaynaklarını kuruttuk. Kuruluşumuzdan beri hareketimizin ana ekseni olan Yasaksız ve Demokratik Türkiye idealini siz tarihi öngörünüzle devletin kalıcı siyasetine dönüştürdünüz. Vesayetin gölgesini dağıttınız, millet iradesinin önünü açtınız. Dün bir sanatçının Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği bir ülkeden bugün TRT Kürdi'nin 24 saat yayın yaptığı, Kültür Bakanlığımızın Kürtçe eserler bastığı, okullarımızda Kürtçe ve Zazacanın seçmeli ders olarak okutulduğu, özel kurslarla öğrenilmesinin serbest olduğu bir zemine geldik hamdolsun. Kavga eden değil, dinleyen bir devlet dili benimsedik. Bu sayede adaletin sesi yükseldi, eşitlik zemini sağlamlaştı, toplumun devlete güveni tedricen arttı. Hiç şüphesiz bu hakikati büyüten Terörsüz Türkiye ufkumuzun asıl dayanağıdır. Bu iradenin siyasi mimarı ve milli vicdanının rehberi olarak her kritik dönemeçte vesayete direndiniz. Milleti özne kıldınız, devletin dilini milletin kalbiyle buluşturdunuz. Bu çizginin bugün devlet aklıyla tahkim edilmesinde milli birlik hassasiyetini tavizsiz savunan Devlet Bahçeli'nin de dirayetli desteğiyle desteğine özellikle not düşüyor. Kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'NE CEHALETE FIRSAT VERECEĞİZ NE NİFAKA NE EMEĞİ ZAYİ EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılının başlangıç dersini 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan' savunması temasıyla başlatmıştık. Bu vesileyle bugün bir rapordaki bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail'in Gazze'deki zulmü neticesinde yaklaşık 20 bin çocuğumuz şehit oldu. ve bunlardan en az bin tanesi 1 yaşın altında. Rapordaki veriye göre yaklaşık 52 dakikada bir çocuk şehit ediliyor. Bu vesileyle ben bir kez daha İsrail'in bu zulmünü huzurlarınızda kınamak istiyorum. Bu yıl ise Cumhurbaşkanım iki ana kavramı eğitim ve öğretim yılının başlangıç dersine aldık. Aile vurgusu ve yeşil vatan vurgusu. Biliyoruz ki bu toprakların dili de ezgisi de, duası da birbirinin hasmı değil, hasretidir. Biz evlatlarımızı birinin birbirinin diline, inancına, emeğine hürmetkar olarak yetiştireceğiz. Bilgilerini, hikmete, becerilerini, iyiliğe, hayallerini insanlığa faydaya çevirecekleri bir iklim oluşturacağız. Ne cehalete fırsat vereceğiz, ne nifaka ne emeği zayi edeceğiz ne de umudu eksilteceğiz. Allah'ın izni, milletimizin duası, devletimizin kudretiyle bu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.