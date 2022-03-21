Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı: Hedef İstanbul'du
- Güncelleme:
Hakkari'de bir polis memurunun en 52 kilo patlayıcıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul." dedi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuştu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili de konuştu.
Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının %70 Doğu'da %30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca Polis Memuru olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamında Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul." dedi.
Patlayıcı taşımak için terör örgütü PKK'nın artık yöntem değiştirdiğini söyleyen Soylu, "Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, "Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız" diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik." dedi.