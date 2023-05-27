Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mükerrer oy kullanmak isteyenlere karşı sandık görevlilerine yönelik tutanak tutma çağrısında bulundu ve "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" dedi. Bakan Soylu, "Kaftancıoğlu denilen militan, seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor" diye yanıt verdi. Kaftancıoğlu ise "Ben değil Türk Polisine sana bile hakaret etmiyorum" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sandıkların başındaki görevlilere yönelik uyarılarını sıraladı.

"FOTOKOPİ BELGEYLE OY KULLANMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYİN"

Yaptığı sosyal medya paylaşımında Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin.

"SURATINA DA TÜKEREBİLİRSİNİZ AMA ZİYAN ETMEYİN"

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira" dedi.

SOYLU: POLİSİMİZİN YÜZÜNE TÜKÜRÜLMESİNE SÖYLÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına şöyle yanıt verdi: "Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…" ifadelerini kullandı.

"DEĞİL TÜRK POLİSİNE SANA BİLE HAKARET ETMİYORUM"

Kaftancıoğlu'nun karşılığı ise şekilde oldu: "Diyosun. Anadolu'da 'lafı başından değil ... anlamak" diye bir ifade vardır. Ben değil Türk Polisine sana bile hakaret etmiyorum bitanesi... Ne oldu gerçekler canını mi acıttı? Fotokopi 142 ile oy kullanmak isteyenler bende var, sende yok mu yoksa?4 terör örgütüyle ortaksam!! ve sen bu ülkenin içişleri bakanıysan benden çok senin sorunun! Vay geldi memleketin haline…"

"MÜKERRER OY KULLANMAYA KALKAN BABAM OLSA YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Bir sonraki paylaşımında Kaftancıoğlu, "Ha bu arada mükerrer oy kullanmaya kalkan babam olsa yüzüne tükürürüm o ayrı. Mükerrer oyun 3-5 yıl arası cezası olduğu da unutulmasın" dedi.