Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma (2)

'21'İNCİ YÜZYIL, DÜNYANIN HİÇBİR YERİNİN GÜVENLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 21'inci yüzyılın meselesinin terör olduğunu belirterek, "Hem kendisi bir sorundur hem göçün en önemli tetikleyicisidir hem de uyuşturucu ticaretinin de en önemli aktörüdür. Eskiden terör, bölge ile bağlantılıydı; sadece Orta Doğu ile anılırdı. Batı'da, güvenli alanlarından dünyayı izleyenlerin sorunu değildi. Ancak 21'inci yüzyıl, dünyanın hiçbir yerinin güvenli olmadığını gösterdi. Ürettikleri problem, suyun taşması gibi Avrupa ve Amerika'nın başkentlerine ulaştı. '2022 Küresel Terörizm Endeksi Raporu'na göre, 2007-2021 yılları arasında, terör saldırıları nedeniyle dünyada 126 bin 740 insan hayatını kaybetmiştir. Bu can kayıplarından 7 bin 142'si, 2021 yılında ve dünyanın 44 farklı ülkesinde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Çok fazla evladımızı kaybettik. Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizin yarısı, terör dolayısıyla o yıllar içerisinde geri kaldı. Burada 15 Temmuz'u, bir milat olarak kabul ettik ve güvenlik stratejimizi tamamen değiştirdik" dedi.

Bakan Soylu, son 6 yılda Türkiye'de 1 milyon 246 bin 376 kaçak göçmenin yakalandığını, 2 milyon 632 bin kaçak göçmenin de sınırda engellendiğini ifade ederek, "Göç meselesinde belki de en büyük mücadeleyi verdiğimiz alanlardan birisi, yalan ve dezenformasyon kısmıdır. Ülkenin iç huzurunu bozmak, çatışma çıkarmak için bu alanı ciddi şekilde manipüle etmek isteyen bir anlayış var. Hamdolsun; zamanında ve doğru bilgilendirmeyle ama en önemlisi aziz milletimizin ferasetiyle, büyük bir sorun yaşanmadan bu süreci yönetiyoruz. Göç meselesinde belki de küresel anlamda başarılı olduğumuz konulardan birisi de sınır dışı mekanizmalarımızdır. 2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitemizi 20 bine yükselttik. Buradan da güç alarak, 2016 yılından bugüne kadar 334 bin düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte, sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlileştirme ve kalkındırma kapsamındaki askeri ve insani operasyonların bir sonucu olarak, 506 bin insanın Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapmıştır" ifadelerini kullandı.