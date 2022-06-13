Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek

SAMSUN'da, 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında tadilat edilerek, Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'na dönüştürülen binanın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl Kurtuluş Savaşı'ndaki meşale buradan yakıldıysa ben inanıyorum ki Samsun'da başlayan 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz de Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesine de sirayet edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde bulunan eski köy okulu, tadilatın ardından Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'na dönüştürüldü. Okulun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binanın köy okulu olduğu dönemde eğitim görenlerle sohbet etti. Yıllar önce mezun oldukları köy okulunun yeniden eğitime açılmasıyla sevinenler, Bakan Özer'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Özer, binanın köy okulu olduğu dönemlerde eğitim görenlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.