Bakan Özer: 'Köy okullarımız ilköğretim okulu olarak hizmet verebilecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez Samsun'da açılan ve tüm Türkiye'de açılması planlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki öğretim yılında ihtiyaç olan tüm noktalarda köy okullarımız ilköğretim okulu olarak hizmet verebilecekler. Köylerde ana sınıfı açılmasıyla ilgili 10 öğrenci şartını 5'e düşürdük" dedi.

Türkiye'deki ilk Köy Yaşam Merkezi Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde Bakan Mahmut Özer ve protokol üyelerinin katılımı ile açıldı. "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla açılan Köy Yaşam Merkezi'nde öğrenciler matematik ve doğa hakkında eğitimler alacak.

Okulun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ve ilk başlangıç fişeğini Samsun'da attığı Köy Yaşam Merkezleri'nin açılış törenindeyiz. Eğitim çok bereketli bir alan. Mart ayındaki Samsun ziyaretinde bakanlık olarak artık köy okullarımızı nasıl dönüştürebiliriz, aktif olarak kullanabiliriz ile alakalı çalışmalarımız bir anda il değerlendirme toplantısında bunun başlangıcının Samsun'da yapılmasıyla alakalı bir fikre dönüştü. 2 ay gibi kısa bir sürede bunu somut bir projeye dönüştürmüş olmaktan ve tüm Türkiye'ye yayılacak bu projenin ilk adımını Samsun'dan atmakta büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"ARTIK TÜRKİYE EĞİTİMDE YENİ HİKAYELERLE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Eğitim ve öğretimde yeni hikayeler yazıklarının altını çizen Bakan Mahmut Özer, "Son 19-20 yılda eğitimde çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yüksekokula kadar eğitim tüm kademelerinde vatandaşların, çocukların eğitime erişim problemi çözüldü. Okullaşma oranları çok dramatik bir şekilde arttırıldı. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma yüzde 12'lerden yüzde 92'lere, ortaöğretimdeki yüzde 44 olan okullaşma oranları yüzde 90'ın üzerine, yükseköğretimdeki yüzde 14 seviyesindeki net okullaşma oranları yüzde 48'lerin üzerine çıktı. Başörtüsü yasaklarından kat sayı uygulamasına kadar eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırıldı. Aynı zamanda yıllardan beri ülkede kronik bir problem olarak konuşulan kız çocuklarının eğitime erişim problemi son 19 yılda çözüldü. İlk kez ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde kız çocuklarının okullaşma oranları erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti. Artık Türkiye eğitimde yeni hikayelerle yoluna devam ediyor. Bilim, teknoloji, milli ve yerli üretimle ilgili yeni açılımlar yaparak, gençlerini bu alanda yetiştirerek ve aynı zamanda devletine, milletine, bu toplumun değerlerini de içselleştirmiş gençler olarak yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KÖY OKULLARIMIZ İLKÖĞRETİM OKULU OLARAK HİZMET VEREBİLECEK"

Köy okullarının ilköğretim okulu olarak hizmet verebileceğini müjdeleyen Mahmut Özer, "Köy okulları da bu süreçte yıllardan beri köylerden ilçelere, ilçelerden şehirlere, oradan da metropollere göçün sonucu olarak bakanlığımız farklı bir çözüm üretti, taşımalı eğitimi başlattı. Köy okullarındaki çocukları yalnız bırakmadık. Onları ücretsiz bir şekilde en yakıl okula taşıyarak ve taşıdığı her öğrencinin de öğlen yemeğini ücretsiz karşılayarak bu günlere geldik. Covid-19 salgını köylere dönüşü yeniden tetiklemeye başladı. Son 10 yıllarda da en sıcak gündemimiz olacak gıda tedarik zincirlerindeki problemler, tarımın tekrar canlanması, odaklanılması ile ilgili tüm bu dönüşümler Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bizim köy okullarımızdaki binalarımızı tekrar hayata kazandırmak, köy yaşam merkezine dönüştürmeyle ilgili harekete geçirdi. 6 aydan beri konunun üzerindeyiz ve ilk adımı attık. Artık 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren köy okullarının ilköğretim olarak hizmet verebilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdik. Önümüzdeki öğretim yılında ihtiyaç olan tüm noktalarda köy okullarımız ilköğretim okulu olarak hizmet verebilecekler. İlk adımımız buydu. İkinci adım olarak eğer köy ilkokulu olarak kullanılamıyorsa, bakanlık olarak bu dönemde en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitime erişimi arttırmaktı. Anaokulu olarak kullanabilmeyle ilgili bir yönetmelik değişikliği daha yaptık. Köylerde ana sınıfı açılmasıyla ilgili 10 öğrenci şartını 5'e düşürdük. Sadece bu adımla 12 bin yavrumuz köy okullarında anasınıfına kavuştu. Üçüncü adım; eğer ilkokul ve anaokulu olarak kullanılamıyorsa halk eğitim merkezi olarak kullanılabilmesiyle ilgili çalışmayı başlattık" ifadelerini kullandı.

"SAMSUN'DAN YANAN KÖY YAŞAM MERKEZLERİ MEŞALESİ 81 İL VE 922 İLÇEYE SİRAYET EDECEK"

Samsun'dan başlatılan Köy Yaşam Merkezleri uygulamasının Türkiye'deki tüm il ve ilçelere yayılacağını belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

"2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleri ile ulaşabilmek. 2021'de yaklaşık 5 milyon vatandaşımız halk eğitim merkezlerinden yararlandılar. Şu anda ilk 5 ayda 6 milyon vatandaşımız halk eğitim merkezlerinden yararlandılar. Yılsonuna kadar hedefimiz 12 milyon vatandaşımıza erişebilmek. Halk eğitim merkezinden yararlananlardan yüzde 70'i kadınlarımız. Dolayısıyla bir taraftan kadınımızı daha güçlü kılmak, onun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve işgücü piyasasında da ayakta durması için her türlü desteği veriyoruz. Dolayısıyla Köy Yaşam Merkezleri'ndeki üçüncü açılımımız da halk eğitim merkezleri olacak. Bu merkezlerde insanların ihtiyaç duyduğu tarımdan hayvancılığa veya yaşam gereksinimleri ile ilgili ne varsa yaklaşım 3258 tane farklı kursu açabilme imkanımızın olacak. Vatandaşımızın ayağına o hizmeti getirmiş olacağız. Böylece vatandaşımızın şehre ve ilçeye gitmeden ayağında her türlü hizmeti alabileceği bir mekanı ortaya koymuş olacağız. Sadece halk eğitim merkezleri değil eğer ihtiyaç varsa ve fiziki mekanlar uygunsa gençlik kampları olacak. Gençlerimizin belli periyotlarda gelip eğitim aldığı merkeze dönüştüreceğiz. Yani ilkokuldan anaokuluna, halk eğitim merkezinden gençlik kampına vatandaşımızın aktif olarak kullandığı mekanlara dönüştüreceğiz. İnşallah 2022-2023 eğitim- öğretim yılına kadar açabileceğimiz tüm okulları valiliklerimizle, belediyelerimizle birlikte istişare ederek, beraber adım atarak hızlı bir şekilde yaşam merkezlerine dönüştürmüş olacağız. Ben inanıyorum ki Samsun'da yakmış olduğumuz bu meşale nasıl Kurtuluş Savaşı'ndaki meşale Samsun'dan başladıysa, Köy Yaşam Merkezleri ile ilgili de çok sembolik bir şekilde burada yanan meşale Türkiye'nin 81 iline, 922 ilçesinde sirayet edecektir. Yıllardır konuşulan bir problemi çözmüş olmanın, bu hikayenin bir parçası olmaktan da büyük mutluluk duyacağız. Bu mekanlar sadece bir dikdörtgen değiller. Burada yaşanmışlıklar var. O anıların tekrar aynı noktadan canlanması ve yeni kuşağa tevarüs etmesi gelenekten geleceğe adım atma anlamında da çok büyük sembol ifade edecek. Bu projeye ayrı bir değer veriyorum. Bakanlık olarak da takipçisi olacağız. Bu projenin ülkemize, tüm illerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Köy Yaşam Merkezi'ne sahip olan ilk il oldukları için çok gurur duyduklarını dile getirdiler. Toplantıya ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Bakan Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Özer, konuşmanın ardından açılışını yaptığı okulu gezdi ve faaliyetleri yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Okuldan eğitim alan öğrenciler de tabiat ve matematik okulunun diğer okullardan çok farklı ve güzel olduğunu söylediler.

