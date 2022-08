Milli Eğitim Bakanı Özer: "İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak"

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Nevşehir'de yaptığı açıklamada bu yıl ilk defa yardımcı kaynakların da öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Nevşehir'de gezi ve incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti. Bakan Özer daha sonra Valilik Toplantı Salonunda yapılan Nevşehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapın Bakan Özer; "Eğitimin gelmiş olduğu mevcut noktayı değerlendirme hem de eğitimin kalitesini artırmayla ilgili o ilin ihtiyacı olan ne gibi yatırımlar var. Bu gün altmış birinci ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu bir sene içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte verimli bir yıl geçirdik. Bu gün Nevşehir'de olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Bakan Özer; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Nevşehir'de yatırımlarımız 2022 yılı programımızdaki yatırımlarımızın tamamı 82 milyonluk bir bütçeye sahipti. Bu günkü değerlendirmemizde, Nevşehir'e 178 milyonluk ilave yatırım yapmayı, dolayısıyla Nevşehir'e 2022 yatırım bütçesini 260 milyona çıkartma kararı aldık. Mevcut yatırımdan daha fazla artış sağlayarak çok daha iyi bir yerlere getirdik. Anaokulundan lisesine kadar, ikili öğretimde dahil olmak üzere hiçbir problemi olmayan bir ilimiz. Bu ilave yatırımlar kapsamında yık yap programında iki okulumuz kalmış. O iki okulu da yatırıma almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu döne en fazla ağırlık verdiğimiz politikalardan birisi de okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yükseltmek olduğunu ifade eden Bakan Özer; " Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulunu ve 40 bin tane ana sınıfını eğitim sistemine kavuşturmak için yola çıktık. Şu ana kadar bin 100 ana okulu hizmete soruldu. On ay gibi kısa sürede böylesine kapsamlı bir eğitim yatırımı gerçekten büyük bir şans. Tüm Türkiye'de bu süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Nevşehir'de okullaşma oranı da yüzde doksan sekizlerde. Bu sene okullarımızın 2022-23 eğitim yılına hazırlıklı girmesi için büyük onarımları düşük onarımları tüm illerimizde bu imkanı aktif kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Büyük onarım ihtiyacı duyulan her noktayı tamamlayıp eğitim öğretime, çocuklarımıza çok daha sorunları çözülmüş, çok daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Tüm Türkiye'de doğalgaza erişimi olup da dönüşümü olmayan hiçbir okul kalmaması için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da ücretsiz kitap dağıtımı devam edecek. Bu senede de ilk defa yardımcı kaynakları da göndermeye başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamış olduğu 12 eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklarda hazır olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızın ihtiyacını karşılama ve her ilimizdeki yavrularımızın ve gençlerimizin nitelikli eğite erişmeleri ile ilgili eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.