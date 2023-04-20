BAKAN ÖZER, ÇATALPINAR İLÇESİNDE ZİYARETLERDE BULUNDU

Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti (2)

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Çatalpınar ilçesinde, inşası devam eden 500 işçi kapasiteli tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, fabrika inşaatının yaklaşık 1,5 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. İnşaatın tamamlanması için gerekli olan 4 milyon TL'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırılacağını belirten Bakan Özer, Çatalpınar'daki bu tekstil alanında üretim yapılacak olan yatırımla ilgili tesisi gezdik. Buranın tamamlanmasıyla ilgili başkanımız 4 milyon gibi bir ödemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey ile görüştüm. 4 milyon lirayı inşallah yatıracak ve destekte bulunacak. Böylece burada 1-1,5 ay gibi sürede inşaat tamamlandıktan sonra tekstil firmamız devreye girecek. 500 kişiye istihdam sağlayan bir üretim kapasitesini bu bölgede başlatmış olacağız dedi.

'2000'Lİ YILLARDA LİSE ÇAĞI NÜFUSUNUN YARISI OKULLARDA DEĞİLDİ'

Bakan Özer, AK Parti Çatalpınar İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Parti binası önünde konuşan Özer, Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çatalpınar'ın, Ünye'nin, Fatsa'nın, Ordu'nun, Tokat'ın, İstanbul'un velhasıl 81 ilin her alanda geliştiği, hizmet aldığı bir döneme karşılık geliyor. Yani son 20 yıl bu ülkenin vatandaşlarının, garip gurebanın sözünün geçtiği, her alanda hizmet aldığı ve giderek güçlendiği bir dönem oldu. Son 20 yıl yerli ve milli söylemin ve üretimin damgasını vurduğu yıl oldu. İlk kez Cumhuriyetin 1'inci yüzyılının tüm eksikliklerinin giderildiği ve 2'nci yüzyıla taşınmak için yani 'Türkiye Yüzyılı'na gidebilmek için tüm eksikliklerin giderildiği bir dönem oldu. Eğer son 20 yılda yapılanlar olmasaydı, 'Türkiye Yüzyılı' özleminden bahsedebilmek mümkün olmayacaktı. Eğitimde 2000'li yıllarda lise çağı nüfusunun yarısı okullarda değildi. İlkokul öncesine, diğer alanlara hiç girmiyorum. Devasa seferberlikler oldu. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, ulaştırmada, enerjide, özellikle savunma sanayisinde. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tüm aday arkadaşlarımızla, mevcut milletvekillerimizle birlikte Ordu'yu çok daha güçlü hale getirebilmek, eksikliklerini giderebilmek için el ele vereceğiz, yepyeni bir Ordu hikayesi ortaya çıkartacağız diye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasının ardından partililer ve muhtarlarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Özer, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Çatalpınar İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. (DHA)

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