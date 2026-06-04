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Türkiye ve Nijer sağlık iş birliğini görüştü

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Dr. Albay Garba Hakimi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki çalışmalar ve sağlık personelinin eğitimine yönelik projeler ele alındı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Dr. Albay Garba Hakimi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'ndeki çalışmalar ve sağlık personelinin eğitimine yönelik projeler ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Dr. Albay Garba Hakimi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Bakan Memişoğlu, görüşmede Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'ndeki ortak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca sağlık personelinin eğitimine yönelik projeler ve iki ülke arasındaki mevcut sağlık iş birlikleri ele alındı.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda uluslararası sağlık iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, dost ülkelerle tecrübe paylaşımını artırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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