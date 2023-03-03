Bakan Kurum sosyal medyada duyurdu! Deprem bölgesinde ilk kazma vuruldu, ilk etapta 1800 konut yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde konut yapımına başlandığını duyuran Kurum, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizde büyük yıkım yaşattı, birçok ilçede sağlam bina kalmadı. Ağır hasarlı binalar ise depremin ardından hızlı bir şekilde tespit edilerek yıkılacak binalar arasında eklendi.

"İLK KAZMAYI VURDUK"

Diğer yanda çadırkentlere yerleştirilen depremzedeler için konut yapımı hazırlıkları da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "1 yıl sonunda konutları teslim edeceğiz" derkenÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Kurum, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında İlk Evim projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. İlk Evim de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ifadelerini kullandı.

2 AYDA 244 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Deprem bölgesinde yarından itibaren toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlıyoruz. 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temelleri atılacak." dedi.