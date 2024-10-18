Bakan Kurum, Malatya'da Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya İkizce'de inşa edilen konutların ve yeni yaşam alanlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılı sonuna kadar 70 bin 619 konut ve 10 bin 339 iş yeri inşa edilecek. Kentte şu ana kadar 10 bin 679 konut teslim edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki aileler de yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İkizce'de inşa edilen konutların ve yeni yaşam alanlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok" ifadelerini kullandı.

'DEVLET YANIMDA, YALNIZ DEĞİLİM'

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, hak sahibi kişilerin görüşlerine de yer verildi. İkizce Mahallesi'nde yaşayan Zeynal Yalçın, depremin ardından devletin süreci çok hızlı yürüttüğünü söyleyerek, "Şu anda, bu bir mucize gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, 'Nasıl yapılabilir' diye düşünmüştüm ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık. İlk kapıyı açtığımda videoya çektim, eşimle ve çocuklarımla paylaştım. Devlet benim yanımda, yalnız değilim" dedi.

'MALATYA ASLA SAHİPSİZ DEĞİL'

Nuran Yazgan da konutların teslimi için gece gündüz çalışıldığını belirterek, "Malatya sahipsiz' diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Nuran Yazgan'ın eşi Adil Yazgan da yeni konutlarında deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirerek, "Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. 'Bir şey olmaz" diye düşündüm" diye konuştu.

'HER ZAMAN SAĞLAM KONUTLAR YAPTIK'

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İnşaat Uygulama Uzmanı Ramazan Coşkun, bölgedeki konut projelerinin sağlamlığına vurgu yaparak, "TOKİ olarak her zaman sağlam konut yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yatay mimariye uygun, radye temel sistemi ve tünel kalıp sistemi kullanarak depreme dayanıklı konutlar üretiyoruz" dedi.

İki etaptan oluşan İkizce'de toplam 11 bin 897 konutun ihalesinin yapıldığını söyleyen Coşkun, 4 bin 116 konutun da yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.