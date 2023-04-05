Bakan Kurum Sivas'ta konuşurken, alan neredeyse boş kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sivas'ta vatandaşlara hitap ettiği törende katılımın az olması dikkat çekti. Meydan neredeyse boş kalırken, Bakan Kurum'un konuşma yaptığı sırada vatandaşların alanı terk etmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geldiği Sivas'ta seçime 39 gün kala durum bu." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

ALAN BOŞ KALDI

Bakan Kurum, sahneden hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını dağıtıp, çocuklara oyuncak hediye etti. Kurum'un konuşma yaptığı sırada alanın neredeyse bomboş olması dikkat çekti. Kurum'u protokol dışında çok az bir vatandaşın dinlediği görüldü.

"SEÇİME 39 GÜN KALA DURUM BU"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geldiği Sivas'ta seçime 39 gün kala durum bu." dedi.

YATIRIM DEĞERİ 1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA

Öte yandan Bakan Kurum, Sivas'taki konuşmasında şunları söyledi: "Bugün yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz. Sivas'ımızda 218 milyon liralık yatırımla yapmış olduğumuz Millet Bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz.

746 KONUTUN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Kapalı otoparkımızı, şehrimizin trafik sorununu çözecek adımlarımızı, sokak sağlıklaştırma projelerimizi, kale projemizin ikinci etabının temellerini hep birlikte atıyoruz. Yine Sivas'ta 1 milyar 591 milyon lira değeriyle Yenimahalle'de TOKİ'mizle 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz.

28 ESERİN AÇILIŞI YAPILDI

İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatı alanlarına, güneş santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar da 28 eserimizin açılışını yapıyoruz. Sivaslı hemşehrilerimize kazandırıyoruz."