Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası Vurgusu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan Serçe ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, yarısı bizden" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden' kampanyası ile dönüşüm hızlanıyor. Güngören'de riskli binasını yenilemek isteyen Serçe ailesi de Yarısı Bizden kampanyasıyla evini dönüştürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Serçe ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, yarısı bizden" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ KOLAY OLDU'

Görüntülerde yer alan baba Erdal Serçe, "Yarısı Bizden'in bize bayağı bir katkısı oldu. Eski yapı, çürük bir yapıydı. Demirleri dışarı çıkmıştı, güvenilir bir bina değildi. Onun için biz de yenilemeyi düşündük. Kat malikleri olarak müteahhitle görüştük, anlaştık. İnsanlara önerim; binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları. Buraları bir şekilde hızlandırmaları gerekiyor. Geleceğimiz olan çocukların güvenli şekilde kalması için tüm Türkiye'nin kentsel dönüşümü yapması gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için daha sağlam bina, daha sağlam bir ev, daha huzurlu bir ev olur inşallah" dedi.

Erdal Serçe'nin oğlu Batuhan Serçe ise "Deprem gerçeği kaçınılmaz. Çoğu bina riskli. En kısa sürede herkesin kendi binasını kontrol ettirip kentsel dönüşüme yetişmesini temenni ediyoruz. Belli prosedürler vardı ancak süreç kolay oldu. Hiç kafalarını karıştırmasınlar, direkt bu işe girişsinler. Zaten çoğu belediye de bunun hakkında detaylı bilgiler veriyor. Gidip hemen bilgilenseler, zaten kendileri başvururlar. Gönülleri rahat olsun, biz aldık, siz niye alamayasınız?" ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

2023 yılında İstanbul'da riskli binalarda yaşayan vatandaşların güvenli konutlara kavuşmasını hedefleyerek hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası çerçevesinde hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL düşük faizli kredi ve ayrıca 125 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor. Verilen kredi, yapı ruhsatının alınmasının ardından 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve geri ödeme süreci 10 yıla kadar vadelendiriliyor. İlk yıl için faizsiz olarak sunulan bu finansman desteği, vatandaşların kentsel dönüşüm sürecine daha kolay dahil olmasını amaçlıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye giriyor, inşaatları üstlenerek süreci hızlandırıyor. 875 bin TL'lik hibe, toplam inşaat maliyetinden düşülüyor, kalan tutar ise uygun koşullarla taksitlendiriliyor.