Hatay'da 455 Bin Konut Tamam: Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımına, "Öyle bir sevdik ki birlikteliğin, dayanışmanın, asrın destanı oldu. Öyle bir inandık ki 11 şehir küllerinden doğdu, 100 binler yuvaya kavuştu. Şimdi sırada 455 bininci yuvamızın anahtarı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle cumartesi günü asrın inşasının sembol şehri Hatay'dayız" notunu düştü. Tanıtım filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeniden diriliş var. Yeniden bir ayağa kalkış var. Bize durmak yok; evelallah biz yine küllerimizden dip diri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz' sözleri yer aldı. Film müziği olarak Cem Karaca'nın 'Ülkem Benim' adlı eserinin uyarlanmış hali seslendirildi. Şarkının nakaratı, 'Memleketim memleketim/ Yuvan olsun yüzbinlerce evin/ Memleketim memleketlim/ Gülsün evlatların annelerin' dizelerinden oluştu.

'ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ' SONA ERİYOR

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen 'Asrın İnşa Seferberliği', 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı program, depremde ağır yıkım yaşanan ve yeniden inşanın sembol kenti olan Hatay'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor.

4 İLE CANLI BAĞLANTI

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Törende; Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek. Bu kuralarla birlikte 'Asrın İnşa Seferberliği' tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ

27 Aralık'ta düzenlenecek törenin ardından illere göre dağılım şöyle olacak; Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89.