Bakan Kurum: 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki konut projelerinde sona gelindiğini belirterek, "11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor. Aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Doğukent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve tamamlanan konutlarda incelemelerde bulundu. Kurum'a Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Burada depremzedelerle de görüşen Bakan Kurum, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından danışmanlarına sorunların çözümü için talimat veren Kurum, daha sonra düzenlediği basın toplantısı ile deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta verdikleri sözü yerine getirme adına deprem bölgesinde çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade eden Kurum, "Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ımızda toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İşte bugün burada gördüğünüz gibi şu konutlarımızla, yeşil alanlarımızla, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla birlikte milletimize bir yaşam alanı sunmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda şehrimizin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerimizin inşaatına da aynı kararlılıkla, aynı süratle devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar da Kahramanmaraş'ta 74 bin konut ve iş yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

'KAHRAMANMARAŞ'A 11 BİN KONUTLUK UYDU KENTİ KAZANDIRIYORUZ2

Doğukent Mahallesi'ndeki inşaatın 10 ay önce başladığını belirten Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

"10 ay gibi kısa bir sürede burada konutlarımızı, iş yerlerimizi, milletimizin hizmetine sunuyoruz ve konutlarımızda nasıl artık sona geldiysek bir taraftan da şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarını ihya etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir yandan tarihi Kapalı Çarşı'mızdan Demirciler Çarşısı'na yine şehrin ticaretini arttırmak Toptancılar Sitesi'nden Kasaplar Çarşı'mıza kadar Kahramanmaraş'ın ticari ve kültürel damarlarını yeniden canlandırırken diğer yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Kahramanmaraş'ımızın gençleri için burada çok modern, altyapısıyla, sosyal imkanlarıyla 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyumu inşa ediyoruz. Diğer taraftan Azerbaycan Mahallesi'nde konutlardan okullara, parklardan kültür merkezlerine kadar yeni bir yaşam alanını yükselttik ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki; bu işleri yaparken de örnek şehirciliği, 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını şehrin demografik yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz. Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye yüzyılının şehircilik vizyonunu temsil eden, modern iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir."

'453 BİN KONUTTAN DAHA DA FAZLASINI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ'

Depremin ilk anında acıyı da umudu da depremzedelerle birlikte yaşadıklarını, 86 milyonun deprem bölgesi için tek yürek olduğunu kaydeden Kurum, "86 milyon kardeşimizle birlikte deprem bölgesi için gece gündüz mücadele ediyoruz. Bugün depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi, işçi kardeşimle, mimar, mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor. Burada her geldiğimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valimizle birlikte milletimizi dinliyor, milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizin sıkıntılarını gidermek için de canla başla mücadele ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 453 bin konut ve iş yerinin artık yüzde 80'inin tamamlamış olduk. Allah'ın izniyle kasım ayı bitti, artık aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. 453 bin hak sahibi vatandaşımızla birlikte hem yerinde dönüşüm projelerimiz hem kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte milletimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor ve bu ihtiyaçları gidermek için de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz."

HAK SAHİBİ OLMAYAN DEPREMZEDELERE SOSYAL KONUT

Türkiye'de günde 550 konut üretildiğini ve birçok ülkenin bunu gıpta ile izlediğini belirten Bakan Murat Kurum, "Biliyorsunuz konteynerde kalan hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Bu deprem bölgesinin hemen hemen her ilinde bu şekilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını milletimize müjdelemiştik. Bu kapsamda 81 ilimizde, ilçelerimizde 500 bin sosyal konutla bu sosyal konutların içindeki mahalle konaklarıyla, buradaki aile sağlığı merkezleriyle yine hem depreme dirençli hem de her türlü ihtiyacı giderecek sosyal devlet anlayışının da zirvesi olan projemizi milletimizle paylaşmıştık. Bu kapsamda deprem bölgesine de ayrı bir kontenjan ayırdığımızı, burada evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için de bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu ifade etmiştik ve Kahramanmaraş'ımızda bu kapsamda merkezde 4 bin 800, Elbistan'da 1500, Afşin'de 600, Pazarcık'ta 400, Türkoğlu'nda 350, Nurhak da 250, Göksun'da 180, Andırın'da 50, Ekinözü'nde 35, Çağlayancerit'te 30 olmak üzere 8 bin 195 konutu da burada Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize kazandıracağız. Ben şimdiden bu projelerimizin de Maraş'ımıza, 81 ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konutlarımızın inşası da deprem konutları birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk sosyal konutlarımızı da Kahramanmaraş'ımızda, 11 ilimizde teslim etmeye başlayacağız. Biz bu müjdeleri vermekten bu işleri Hızla bitirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.