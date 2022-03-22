Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir taraf peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur değildir. Teşhis hekimin ise hüküm de hakimindir. Bu sebeple bilhassa hekim arkadaşlarımızdan, tüm camiamızdan rica ediyorum. Adalete güvenin" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, YouTube'daki hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin, halkına hizmet için tahsis ettiği, yetişmiş insanıyla yürüttüğü hizmetlerinde zaman zaman sorunlar yaşanabildiğine işaret eden Bakan Koca, "Devlet mükemmeli hedeflese de işleyiş bazen bununla çelişebilir. Örneğin, pandemi boyunca ertelenen sağlık hizmetleri ihtiyacı, hastanelerimizde giderek ağırlaşan bir yoğunluğa yol açtı. Salgında insanüstü bir kapasiteyle hizmet veren sağlık çalışanları zorlanmaya başladı. Balkonlara çıkarak alkışladığımız insanların şimdi aynı performansı aralıksız sürdürebileceğini düşünmemiz ise bence pek isabetli değil. Geçiş sürecindeyiz. Pandemi nedeni ile bütün dünyada zorlaşan hayat şartlarından sağlık çalışanlarımızın da fazlasıyla etkilendiğini, öngörülen iyileştirmelerinse henüz hayata geçmediğini bilmeliyiz" diye konuştu.

Bakan Koca, konuşmasının sonunda, "Sözlerimi üç vurguyla bitirmek istiyorum. Hasta haklarının korunmasında hassasız. Hasta- sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi daha olgun hale getireceğiz. Sağlıkta her türlü şiddet olayına, sağlık çalışanlarının açılan davalarda haksız bedeller ödemesine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gereken adımları atacağız. Halkımızın ve sağlık çalışanlarının bilmesini isterim. Cumhurbaşkanı'mızın hasta haklarına ve çalışanlarının hukukuna verdiği önem, en büyük gücümüzdür" dedi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Koca'nın açıklaması

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,