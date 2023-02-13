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Bakan Koca: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız...

Güncel Haberler

Bakan Koca: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız...

Bakan Koca: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır.

Bakan Koca: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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